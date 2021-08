Karjalainen pohtii työntekijöiden työ­paikoille palaamisen mahdollisuuksia korona­rokotusten edistyessä.

”Yli miljoona suomalaista on tehnyt kokonaan tai osittain etätöitä viimeisen puolentoista vuoden aikana.”

”Työterveyslaitos antoi keskiviikkona oman suosituksensa: rokotusten ollessa kesken työpaikkojen koronaexit-suunnitelmia on syytä lykätä myöhemmälle syksyä.”

”Työterveyslaitoksen mukaan tällä hetkellä ihmiset ovat työpaikoilla eriarvoisessa asemassa, koska kaikki eivät ole vielä saaneet toista rokotus­annosta. Työpaikoille paluuta mutkistaa myös se, että rokotuksen ollessa terveystieto ei siitä ole työntekijän työnantajalleen pakko kertoa.”

”Ehdotettu aikalisä antaa työpaikoille hyvän mahdollisuuden miettiä, millaisilla peli­säännöillä työpaikoille lopulta palataan. Se, että korona­pandemiaa edeltävään työelämään ei Suomessa ole paluuta, on selvää niin työnantaja- kuin työntekijäpuolella.”

”Suomalainen lainsäädäntö ei ole ajan tasalla pandemian aiheuttaman etätyötilanteen kanssa.”

”Lain ja työmarkkinapoliittisten sopimusten puuttuessa etätöitä koskeva sopiminen tapahtuu kuitenkin toistaiseksi paikallisesti työpaikoilla. Kaikki sopiminen onnistuu parhaiten osapuolten rakentavan vuoro­puhelun tuloksena.”

”Työnantajalla on lakisääteinen oikeus määrätä, missä työntekijä työtä tekee, mutta työnantajapuoli on laajalla skaalalla antanut ymmärtää, että etätyön jatkaminen ainakin jonkinlaisella hybridimallilla on useilla työpaikoilla mahdollista. – – Varmaa on, että syksyn työehtosopimus­neuvotteluissa etätyö tulee olemaan yksi näkyvimmistä teemoista.”

Ilkka-Pohjalainen kirjoittaa, että kokoontumis­rajoitukset ovat nyt ainoa tehokas tapa hillitä pandemiaa ja estää tilannetta ryöstäytymästä lopullisesti käsistä.

”Koronakriisin syventyminen juuri loppu­kesästä oli massatapahtumien, matkailun ja ihmisten runsaan liikkumisen takia odotettua, mutta jälki­viisastelu, syyllistäminen ja syytteleminen on tässä vaiheessa turhaa.”

”Pandemian pysäyttämiseksi ei ole mitään muuta keinoa kuin koronakurin palauttaminen yhteisin pelisäännöin. Se tapahtuu kuuntelemalla viran­omais­ohjeistuksia ja turvaamalla omaa, läheisten ja koko yhteisön terveyttä rokotteilla, yleisillä hygieniasuosituksilla ja maskien käytöllä.”

”Rokotevastaisen propagandan ottaminen vakavasti voi olla kohtalokasta, sillä pandemia kurittaa rankimmin rokottamattomia.”

”Nykytietämyksen valossa rokote suojaa kahdella rokoteannoksella erittäin hyvin myös pelättyä deltavarianttia vastaan.”