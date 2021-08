Suomalaisilla työpaikoilla sattuu vuosittain yli 100 000 tapaturmaa.

Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattuu Suomessa noin kerran kuussa. Vaikka vakavat tapaukset ovat vähentyneet, on sydäntä särkevä ajatus, etteivät edelleenkään kaikki pääse töistä kotiin hengissä. Kuolemat ovat jäävuoren huippu: yhteensä suomalaisilla työpaikoilla sattuu vuosittain yli 100 000 tapaturmaa.

Suurista luvuista huolimatta joillakin työpaikoilla joutuu perustelemaan, miksi työturvallisuus on tärkeää.

Olemme työssämme Työterveyslaitoksen vetämässä Nolla tapaturmaa -foorumissa huomanneet, että työturvallisuuden kehittämisen esteenä on usein asennemyytti. Kuvitellaan, että tapaturmat johtuvat siitä, että työntekijöillä on huono asenne.

On tärkeää ymmärtää, mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan huonosta asenteesta. Väitämme, että kyse on usein huonoista vuorovaikutustaidoista, puutteellisista työjärjestelyistä, epäselvistä prosesseista tai tiedon ja osaamiseen puutteesta. Lisäksi johdon asenteella on aina enemmän vaikutusta kuin yksittäisen työntekijän asenteella.

Mitä tapahtuisi, jos turvallisuudesta keskusteltaisiin työpaikoilla onnistumisten kautta? Olemme nähneet käytännössä, että työturvallisuudesta kiinnostutaan, kun syyllisten etsimisen sijaan jutellaan avoimin mielin työn arjesta ja sen kehittämisestä.

Aina keskustelu ei ole helppoa, mutta siinä esihenkilön kannattaa haastaa itseään: Miten saan ihmiset kertomaan työnsä onnistumisista ja onnistumisten esteistä? Miten työpaikallani voidaan virittää työn kehittämistä tukevaa keskustelua?

Jos työpaikalla sattuu esimerkiksi viisi tapaturmaa vuodessa, se tarkoittaa, että vuoteen mahtuu yli 200 arkityöpäivää, kun ihmiset ovat onnistuneet tekemään työnsä turvallisesti.

Kannustamme esihenkilöitä kysymään työntekijöiltä, miten onnistumisia toistetaan päivästä ja viikosta toiseen. Jos tapaturma on jo sattunut, huonoon asenteeseen vetoaminen ei vie eteenpäin. Sen sijaan kannattaa kysyä, miten työntekijällä menee ja mitä hän ajattelee tapahtuneesta. Esimerkiksi näin toimimalla 33 verkostoomme kuuluvaa työpaikkaa saavutti vuonna 2020 nollan tapaturman tavoitteen.

Työturvallisuus ei ole vain suojavarusteita, riskien karsimista ja virheiden välttelyä – eikä asioiden hankaloittamista. Esimerkiksi jaksamisen haasteet sekä työpaikkakiusaaminen liittyvät tiiviisti turvallisuuskulttuuriin, ja niissäkin tapauksissa kannattaa pyrkiä kohti nollaa.

Kun työtapoja kehitetään jatkuvasti yhdessä työntekijöiden kanssa, työturvallisuutta vahvistavat toimenpiteet tekevät työskentelystä sujuvaa ja poistavat esteitä onnistumisten tieltä. Kaikki tarvitaan mukaan, jotta saamme kaikki nähdä sen vuoden, kun suomalaisilla työpaikoilla ei satu yhtään työpaikkakuolemaa.

Tiina-Mari Monni

Maija-Leena Merivirta

Ilkka Asikainen

Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumi

