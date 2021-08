F-35-hävittäjiä seisoo kentillä moottoriongelman vuoksi. Yhdysvalloissa omaa konetta pidetään kalliina käyttää, mutta Sveitsi laski toisin.

Viikko sitten Kaivopuistossa pääsi katsastamaan Suomeen tarjolla olevia hävittäjiä. Taivaalla nähtiin myös kisan yhtenä ennakkosuosikkina pidetty yhdysvaltalainen F-35A.

Tänä vuonna Lockheed Martinin valmistamien F-35A-koneiden lentonäytöksiä on jouduttu vähentämään teknisten ongelmien vuoksi.

Heinäkuussa Yhdysvaltain ilmavoimien F-35-ohjelmaa johtava kenraaliluutnantti Eric T. Fick kertoi kongressissa, että kaikkiaan 46 F-35A-hävittäjää ei tällä hetkellä pysty lentämään moottorivian vuoksi. Ilmavoimien F-35A-koneista kentillä seisoo 15 prosenttia.

Vika on ollut turbiinin siivissä, jotka eivät ole kestäneet kuumentumista. Moottoreita on jouduttu huoltamaan arvioitua enemmän, ja huoltoon on kulunut odotettua enemmän aikaa.

Hävittäjissä on ollut muitakin vaikeuksia. Tällä viikolla puolustusministeriön ilmapuolustusjohtaja Frank Kendall kertoi, että F-35:n vuodelle 2023 suunnitellussa neljännessä ohjelmistossa on ongelmia.

Silti F-35:n menekki on ollut hyvä. Hävittäjä on jo käytössä Nato-maissa Norjassa, Tanskassa, Hollannissa, Belgiassa, Britanniassa ja Italiassa. Viime vuonna Puola päätti hankkia F-35-hävittäjiä ja tänä kesänä samaan päätyi Sveitsi.

Sveitsin päätöksen perustelut olivat yllättävät: se piti hävittäjää edullisimpana vaihtoehtona sekä hankinta- että käyttökuluiltaan.

Yhdysvalloissa on päädytty eri lukuihin. Siellä tarkastusvirasto suositti vähentämään koneiden ostoa, koska niiden käyttö on osoittautunut odotettua kalliimmaksi.

Sveitsinkin laskelman perusteella Suomen havitteleman 64 hävittäjän vuosikuluiksi tulisi yli 560 miljoonaa euroa, mikä on tuplasti enemmän kuin Suomessa suunniteltu menokatto.

F-35:n varteenotettavimmaksi kilpailijaksi on veikattu ruotsalaista Gripeniä. Sen käyttö tulisi halvemmaksi ja kone koottaisiin Suomessa, mikä toisi rahaa kansantalouteen. Gripenissä ei kuitenkaan ole esimerkiksi F-35:n häiveominaisuuksia, ja sekin on kaikkea muuta kuin valmis kone.

Elinkaarikustannuksineen kymmeniin miljardeihin euroihin kipuava hävittäjäkauppa on Suomen suurin julkinen hankinta tällä vuosituhannella.

Siksi olisikin mukavaa, jos lentonäytösten ohella koneiden ominaisuuksia ja eroja avattaisiin meille maksajille enemmän ja niistä keskusteltaisiin julkisesti.

Sveitsissä F-35 hakkasi kilpailijansa 95 pisteellä, mutta sitä ei kerrottu, kuinka pisteet oli laskettu.

Kirjoittaja on HS:n featuretoimituksen toimittaja.