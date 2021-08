Moni nuori on lopettanut liikuntaharrastuksensa kokonaan.

Suomi on pärjännyt koronataistelussa suhteellisen hyvin. Taistelu on kuitenkin kohdistunut mielestäni suhteettoman kovaa esimerkiksi lasten urheiluun sekä kulttuurialaan, vaikka suurimmat syyt tartuntojen aina uudelleen ryöpsähtämiseen Suomessa taitavat olla ihan muualla.

Julkisuudessa moni päättäjä on todennut, että ”lapset ensin”. Tämä ei ole kuitenkaan toteutunut kovin hyvin esimerkiksi lasten harrastusten osalta.

Valmennan Helsingissä 9–11-vuotiaita koripallojunioreita. Vuonna 2010 syntyneiden joukkue pääsi vihdoin elokuun ensimmäisellä viikolla pelaamaan ensimmäisen ottelunsa 8,5 kuukauteen. Tätä 8,5 kuukauden taukoa ennen oli aiemmin vuonna 2020 lähes viiden kuukauden tauko pelaamisesta. Samalla puolentoista vuoden ajanjaksolla myös harjoittelua on rajoitettu merkittävästi ja välillä se on kielletty kokonaan.

Rajoitukset ovat iskeneet lasten rakkaaseen harrastukseen erittäin kovaa. Moni ei ole jaksanut, vaan harrastus on jäänyt, vaikka vanhemmat ovat yrittäneet rohkaista lapsiaan uudelleen liikunnan pariin. Hieman vanhempien, yli 12-vuotiaiden lasten harrastuksia on rajoitettu vielä rajummin ja pitkäkestoisemmin. Tämän seurauksena moni nuori on lopettanut liikuntaharrastuksensa kokonaan tai vetäytynyt omaan kuoreensa, jopa masentunut. Näitä tapauksia on raportoitu laajalti. Samaan aikaan tutkimukset kertovat lasten liikkumattomuuden olevan miljardiluokan haaste Suomelle. Myös syrjäytyminen on iso haaste. Näiden molempien ongelmien torjumiseen lasten urheilu on ollut yksi erinomainen keino.

Onneksi olemme lopettamisista huolimatta saaneet pidettyä meidän joukkueessamme suurimman osan lapsista liikkumassa tavalla tai toisella. Luovuutta on vaadittu. Pelaaminen on kuitenkin se motivaattori, joka lapset on tämänkin liikuntaharrastuksen pariin tuonut. Se näkyi taas pelissä, jota oli toden totta odotettu.

Nyt uhkana on, että pelejä ja harjoittelua rajoitetaan taas kerran, jo kolmantena kautena peräkkäin. En tiedä ovatkohan kaikki aikuiset edes tietoisia, millaisia uhrauksia lapset ovat joutuneet tekemään. Samaan aikaan moni aikuisten harrastus ja muu sosiaalinen toiminta on jatkunut, ja jotkut ovat myös kieltäytyneet heille tarjotuista rokotteista. Aiotaanko lasten harrastamista nyt taas rajoittaa aikuisten toiminnan takia?

Riku Laanti

Helsinki

