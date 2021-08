Suomen pitää hyödyntää hyvää mainettaan ja huolehtia osaltaan siitä, etteivät Afganistanin naiset jää yksin puolustamaan oikeuksiaan.

”Minulla on ollut raskas päivä”, ystäväni sanoi puhelimessa Kabulista muutama päivä sitten. ”Taleban valtasi juuri kaupungin, josta toimittajatuttuni yritti paeta, enkä ole saanut häneen yhteyttä. Taleban teloittaa toimittajina työskennelleitä naisia. Pelkään, että hän ei ehdi päästä pois.”

Ystäväni kertoi myös sukulaisestaan, joka ei pysty nukkumaan, koska pelkää heräävänsä Talebanin saapumiseen. Ja sukulaisperheestään, joka yrittää paeta, jotta Taleban ei pakottaisi alaikäisiä tyttäriä naimisiin.

Ystäväni lapsuudessa Talebanin hallitsemassa Afganistanissa naiset eivät saaneet liikkua kaduilla ilman sukulaismiehen seuraa ja kasvot sekä vartalon peittävää burkaa. He eivät voineet käydä asuntonsa parvekkeella eivätkä esiintyä radiossa, televisiossa tai yleisissä tilaisuuksissa. Ensimmäisen kerroksen asuntojen ikkunat piti peittää, jotta naisen hahmo ei näkyisi kadulle.

Sääntöjä rikkoneet hakattiin, silvottiin tai teloitettiin. Miljoonien afganistanilaisten tyttöjen ja naisten tavoin ystäväni vietti lapsuutensa käytännössä kotiinsa vangittuna. Pahinta oli pelko siitä, ettei kukaan maailmassa tiennyt, mitä heille tapahtuu.

Afganistanin sota on kiihtynyt, kun kansainväliset joukot aloittivat vetäytymisen maasta. Suomi selvittää monien muiden maiden tavoin mahdollisuutta saada kansainväliselle yhteisölle työskennelleet afgaanit turvaan. Se on välttämätöntä, mutta ei yksin riitä. Kansainvälisten joukkojen lähtö on Afganistanin siviileille katastrofi, jonka seuraukset jatkuvat todennäköisesti pitkään ja ulottuvat laajalle. Puolet maan väestöstä, naiset, on vaarassa menettää kaikki ihmisoikeutensa. Hekin tarvitsevat kansainvälisen yhteisön tuen.

Olen noin vuoden ajan pitänyt sekä töissäni että yksityisesti tiivistä yhteyttä afganistanilaisiin naisten oikeuksien, demokratian ja ihmisoikeuksien puolustajiin. Osa heistä on työskennellyt ihmisoikeuksien eteen vuosikymmeniä, oman turvallisuutensa uhalla. Osa kuuluu sukupolveen, joka on kasvanut aikuiseksi Talebanin valtakauden jälkeen. Heidän tuntemansa kotimaa on hauras ja vaarallinen, mutta naisten kaikkia oikeuksia ja vapauksia ei riistetä lailla. Viime kuukausina Talebanin ja muiden ääriliikkeiden iskut on suunnattu vähemmistöjen lisäksi etenkin tätä sukupolvea, esimerkiksi yliopisto-opiskelijoita, vastaan.

Afganistanilaisten nuorten joukko kertoi kesällä sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan kirjoituksessa, että heidän sukupolvensa on kasvanut tietoisena kansalaisoikeuksista ja vapauksista, tuomitsee kaiken fanatismin sekä ääriliikkeet ja haluaa rakentaa tasa-arvoa ja vapautta kunnioittavaa yhteiskuntaa, jos he vain saavat siihen mahdollisuuden. Nyt osa heistä on kuollut. Eloon jääneet pelkäävät, että kaikki, mitä heidän sukupolvensa haluaa rakentaa, katoaa.

Afganistanilaiset naisjärjestöt ja yksittäiset ihmiset ovat pyytäneet, että maailma ei jättäisi afganistanilaisia yksin. ”Älkää unohtako meitä”, sanoi naisten oikeuksien pitkän linjan aktivisti minulle kesäkuussa. Hän toivoi, että kansainväliset järjestöt, media ja poliitikot pitäisivät suoraan yhteyttä maan naisjärjestöihin ja että kaikki kansainvälinen apu Afganistanille sidottaisiin naisten ja tyttöjen oikeuksien kunnioittamiseen. Tukea tarvitaan muun muassa koulutuksen järjestämisessä.

Suomella on Afganistanissa hyvä maine ihmisoikeuksien edistäjänä ja kontakteja ihmisoikeuksien puolesta aktiivisesti toimiviin afgaaneihin. Siten Suomella on mahdollisuus olla hallitusohjelman mukaisesti kokoaan suurempi maailmalla ja toimia kansainvälisen yhteisön osana sen puolesta, etteivät Afganistanin naiset jää yksin puolustamaan oikeuksiaan.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan suoraa tukemista entistä vaarallisemmassa työssä naisten koulutuksen ja oikeuksien puolesta. Suomen on myös tarpeen tullen avattava keskustelua siitä, tarvitaanko Afganistanissa kansainvälisiä turvallisuusjoukkoja.

Maailma ei voi toista kertaa katsoa poispäin, kun väkivaltainen ääriliike vangitsee 20 miljoonaa ihmistä koteihinsa.

Elina Hirvonen

Kirjoittaja on helsinkiläinen kirjailija.

