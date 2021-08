Entinen hyväntekijä onkin alkanut näyttää moraalittomalta hyväksikäyttäjältä, jonka virittämän pelihelvetin häviäjiä ovat yhteiskunnassa valmiiksi heikoimmassa asemassa olevat.

Rahapeliyhtiö Veikkaus ilmoitti loppu­viikosta käynnistävänsä yt-neuvottelut, joiden piirissä on 830 työn­tekijää ja toimi­henkilöä. Työnsä voi menettää parisataa ihmistä, muun muassa pelisalityöntekijöitä ja laitteiden huollosta vastaavia teknikoita.

Yhtiö kertoo vähennystarpeen syyksi toiminta­ympäristön muutokset ja liike­toiminnan volyymin laskun. Vaikeuksissa on etenkin pelikone­toiminta, jonka kysyntää ovat kurittaneet niin koronarajoitukset kuin uudet tunnistautumisvaateetkin.

Peliyhtiön ongelmat eivät lopulta ole vain taloudellisia, vaan kyse on koko yhtiön olemassaolon oikeutuksesta. Harmittomasta kansanhuvista ja hyvää ympärilleen kylvävästä sammosta on lyhyessä ajassa tullut ongelma­pesäke. Sitä voi luonnehtia suomalaisen yhteiskunnan tähän asti vakavimmaksi moraaliseksi haaksirikoksi.

Oma sukupolveni muistaa yhä lauantai-Loton keltaiset kalkkerikupongit, aikansa seksi­symboliksi nousseen Lottotytön ja kultti­aseman saaneen tv-mainoksen, jossa juureva kansanmies haaveilee miljoonapotin turvin pidettävästä kuntolomasta ja maailman kiertämisestä. Tämä kansalliseen muistiin piirtynyt kuvasto on osaltaan mahdollistanut Veikkauksen aseman yhteiskunnan lempi­lapsena.

Peliyhtiöön on kiteytynyt tavallisen kansan unelma yhtäkkisen vaurauden tuomasta paremmasta elämästä.

Muutama vuosi sitten Veikkaukseen yhdistyivät peliautomaatteja pyörittänyt Raha-automaattiyhdistys sekä hevos­harrastajien Fintoto. Syntyi uusi, teollisen mittaluokan rahapelimonopoli, joka on jo kaukana juuriltaan, pikkukolikoilla kansan­terveyden eteen pelattavasta viattomasta ajan­vietteestä.

Nyky-Veikkauksen asemaa ovat nakertaneet haastajan roolissa ulkomaiset peliyhtiöt. Ne ovat rajattomassa maailmassa pystyneet murtamaan kansallisen pelimonopolin yksin­oikeuden. Vähitellen tätä vakavampi haaste on noussut omista riveistä. Pelihaittojen kasvu on saanut yhä useamman arvioimaan Veikkausta kriittisin silmin. Entinen hyvän­tekijä on alkanut näyttää moraalittomalta hyväksikäyttäjältä, jonka virittämän peli­helvetin häviäjiä ovat yhteiskunnassa valmiiksi heikoimmassa asemassa olevat. Avustustoiminnan laskun maksavatkin vähäosaiset

Pelimonopolin näkyvimmäksi arvostelijaksi asettunut toimittaja Senja Larsen kuvaa Veikkauskratia-kirjassaan rahapelaamista kansantaudiksi, joka aiheuttaa haittoja masennuksesta velkaantumiseen ja itse­murhiin. Ei ihme, että markettien pelikone­rivistöjen, koukuttavien minikasinoiden ja Veikkaus-johtajien tulospalkkioiden hyväksyttävyys on kokenut vakavan kolauksen.

Vastatuuleen joutunut yhtiö on ryhtynyt ehostamaan vastuullisuus­mielikuvaansa, jotta se näyttäisi ottavan pelihaitat oikeasti vakavasti. Samalla esimerkiksi osa vähittäis­kaupan toimijoista on alkanut torjua peli­koneiden vyöryä tiloihinsa.

Kivijalka pelimonopolin alla murenee nyt tavalla, jota yhtiön on itse vaikea pysäyttää.

Peliyhtiön uskollisin tukiverkko on perustunut sen asemaan laajan järjestökentän toiminnan rahoittajana. Harva urheilu- tai sote-pomo on halunnut ryhtyä puremaan ruokkivaa kättä. Korona-aikana romahtaneet pelituotot ovat kuitenkin johtaneet tilanteeseen, jossa tämä keskinäinen riippuvuus­suhde ei olekaan enää luonnon­laki. Yhä useampi näkyvä poliitikko on valmis katkaisemaan yhteyden järjestöjen avustusten ja suomalaisilta nyhdettyjen pelitappioiden välillä.

Onkin korkea aika kyseenalaistaa kahden kassan malli, jossa osa suomalaisen hyvin­vointi­valtion rahoituksesta kulkee keittiön kautta, ohi valtion yleiskatteisen budjetin ja siihen liittyvän demokraattisen päätöksen­teon. Muutos mahdollistaisi myös sen, että järjestöt vapautuvat kiitollisuudenvelastaan uhkapeliyhtiölle. Irtiotto avaa tien haittojen avoimempaan arviointiin.

Rahapeliyhtiöiden yhdistäminen näytti aikanaan viisaalta ratkaisulta, joka paransi edellytyksiä ylläpitää kansallista peli­monopolia. Nyt näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että paijattu jättiläinen kompastuu tuottojen maksimointiin, pidäkkeettä paisuvan digitaalisen pelitoiminnan aiheuttamiin riskeihin ja kyvyttömyyteen lukea ajoissa merkkejä yhteiskunnallisen ilmapiirin muutoksesta.

Harmiton kansanhuvi sai jatkua liian pitkään. Nyt pähkittävänä on se, miten päästä ulos umpikujasta niin, että suomalainen yhteiskunta löytää keinot säilyttää roolinsa kotimaisten ja kansainvälisten peliyhtiöiden verottajana.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja.