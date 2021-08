Rokotusten edetessä painopiste on siirrettävä takaisin perusterveydenhuoltoon

Perusterveydenhuollon kuormittuminen on jäänyt koronaviruspandemian aikana liian vähälle huomiolle.

Suomi on onnistunut moneen maahan verrattuna hyvin koronaviruspandemian hoidossa. Äärimmäisiä rajoitustoimenpiteitä ei ole tarvinnut ottaa käyttöön, ja pandemian keskellä on ollut mahdollista elää virikkeellistä elämää. Taloudelliset vaikutukset on arvioitu pienemmiksi kuin monissa muissa länsimaissa.

Perusterveydenhuollon pandemia on kuitenkin suistanut kuilun reunalle. Resurssien uudelleenkohdentaminen, lukuisat lisätehtävät ja uusien toimintamallien mukanaan tuoma merkittävä tuottavuuden lasku ovat vaikeuttaneet perusterveydenhuollon ydintehtävien hoitoa. Palveluiden kehittäminen on hidastunut ja monista toimivista käytännöistä on jouduttu luopumaan.

Kiireetöntä hoitoa on ollut saatavilla huomattavasti aiempaa vähemmän, ja hoitoon pääsy on merkittävästi heikentynyt. Henkilökuntaa on siirtynyt uusiin tehtäviin, ja sijaisten rekrytointi on ollut hankalaa. Poikkeusolojen jatkuminen vielä 1,5 vuoden jälkeenkin uuvuttaa henkilöstöä.

Pandemian alkaessa keväällä 2020 perusterveydenhuollon yksiköt ympäri Suomea organisoivat nopeasti koronavirusnäytteenotot ja tartunnanjäljityksen. Perusterveydenhuollon päivystyksistä eriytettiin niin sanotut infektioterveysasemat potilaille, joilla on koronavirustautiin viittaavia oireita. Koronaneuvontapuhelimet ruuhkautuivat nopeasti ja vaativat lisäresursointia.

Pandemian hoito heijastui nopeasti kaikkien ammattilaisten työhön. Suojavarusteita otettiin käyttöön. Puhelin- ja muuta etätyötä lisättiin. Kuntien johtavat sote-viranhaltijat ja tartuntatautiyksiköiden henkilökunta rakensivat päiväohjelmansa uusiksi lukuisten valmius- ja muiden pandemiaan liittyvien kokousten mukaisesti.

Alkuvuonna 2021 käynnistyivät rokotukset, joiden käytännön toteuttaminen on ollut perusterveydenhuollon vastuulla. Lähes koko väestön rokottaminen useaan kertaan vaatii huomattavia ponnistuksia ja resursseja.

Sairaala- ja tehohoitoa vaatineiden tapausten määrä ja sairaaloiden kuormittuminen on ollut tarkan seurannan kohteena koko pandemian ajan. Perusterveydenhuollon kuormittuminen on sen sijaan jäänyt liian vähälle huomiolle.

Koronaviruspandemian torjuntaan tähtäävien toimenpiteiden vaikutukset perusterveydenhuollon kantokykyyn ja väestön kokonaisterveyteen sekä hyvinvointiin on huomioitava jatkossa nykyistä paremmin. Niitä tulee arvioida niin sanottujen vaihtoehtoiskustannusten näkökulmasta: mitä hoitoja jää antamatta ja millaisia ovat terveydelliset ja kokonaistaloudelliset vaikutukset eri päätöksissä.

Terveydenhuollossa on pidettävä kaikissa tilanteissa kiinni periaatteesta, että taudin hoito ei saa olla itse tautia haitallisempaa. Rajallisten resurssien maailmassa koronaa on torjuttu pitkäaikaissairauksien hoidon kustannuksella. Rokotusten edetessä on välttämätöntä, että painopiste siirtyy takaisin terveyden edistämiseen, kansansairauksien hoitoon ja muihin perusterveydenhuollon ydintehtäviin.

Markus Paananen

terveyspalvelujen johtaja, Espoon kaupunki

Paulus Torkki

apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

