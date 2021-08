Läpi vuosikymmenten esiopetuksen opetussuunnitelmissa on korostettu leikkiä eri muodoissa.

Toimittaja Jonna Hovi-Horkan kertoi huolestaan, etteivät lapset saa leikkiä enää vapaasti esiopetuksessa (HS Kolumni 12.8.). Huoli on aiheeton. Opetushallituksen laatimassa kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelman perusteissa sekä lasten omaehtoinen että ohjattu leikki on määritelty olennaiseksi osaksi esiopetusta. Lisäksi leikki luo mahdollisuuden suunnitella erilaisia oppimiskokonaisuuksia lasten kanssa.

Lapset pitävät kaikista leikin muodoista, sopivasti vaihdellen. Ne kuuluvat varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan, jota sovelletaan myös esiopetuksessa. Juonellisen leikin kehittelyssä ja leikkimaailmojen rakentamisessa voidaan luontevasti yhdistää erilaisia työtapoja, kuten draamaa, tutkimista, liikuntaleikkejä tai lukemista. Pitkäjänteisten leikkien vaaliminen ei ole ainoastaan lasten vapaata leikkiä tai sen passiivista seuraamista. Opettajan tehtävä on turvata pitkäjänteisen leikin edellytykset ohjaamalla ja rikastamalla leikkejä. Itsestään ne eivät aina toteudu.

Leikki, mielikuvitus, luovuus ja oppimisen ilo ovat keskeisiä sanoja kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelmassa. Samat sanat löytyvät myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään sanoista paperilla vaan toimivasta käytännöstä.

Lasten ilo saapua päiväkotiin, kiinnittyminen leikkiin tai kirjan kuunteluun on osoitus siitä, että lapset nauttivat toiminnasta. Koulutetut varhaiskasvatuksen opettajat reagoivat, jos näin ei ole. Onkin tärkeää reagoida heti, jos kotona huomataan, että lapsi epäröi esiopetukseen menemistä. Kotiväen keskustelu lapsen ja opettajan kanssa on ratkaisevaa. Opettaja auttaa löytämään syitä ja ratkaisuja. Huoltajien myönteinen rohkaisu on tärkeää, kunnes ratkaisu löytyy.

Suomalaisella esiopetuksella on pitkä taival. Läpi vuosikymmenten esiopetuksen opetussuunnitelmissa on korostettu leikkiä eri muodoissa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tuoreen arvioinnin mukaan varhaiskasvatuksen vahvuus on leikki. Tätä varhaiskasvatuksen opettajat koulutetaan vaalimaan.

Esiopetuksen tavoitteena on lasten kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen, edistää lasten erilaisia oppimisedellytyksiä, kasvattaa ihmisyyteen ja eettiseen vastuullisuuteen sekä tukea lapsen itsetunnon kehittymistä. Leikki erilaisissa muodoissa on näiden saavuttamisessa yksi tärkeä keino.

Arja-Sisko Holappa

opetusneuvos, Opetushallitus

Anitta Pakanen

puheenjohtaja, Varhaiskasvatuksen opettajien liitto

