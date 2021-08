Hakkeen raaka-aineena käytetään myös metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeää puustoa.

Energia-alan vihreästä siirtymästä kirjoittanut Janne Kerttula (HS Mielipide 10.8.) esitti, ettei lämmityksessä käytettävien hakkeen ja muiden metsäpolttoaineiden lisääntyvä kysyntä olisi haitallista biodiversiteetin kannalta.

Valitettavasti tämä käsitys ei pidä paikkaansa. Hakkeen raaka-aineena käytetään myös metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeää puustoa. Metsälajiston uhanalaistumisen merkittäviä syitä ovat lahopuuston ja järeiden, vanhojen lehtipuiden väheneminen talouskäytössä olevissa metsissä.

Vaikka pääosa metsänhakkuiden yhteydessä saatavasta metsähakkeesta tehdäänkin hakkuilta korjattavasta pienpuusta ja latvusmassasta, myös järeän runkopuun käyttö on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt. Luonnonvarakeskuksen koostamien metsätilastojen mukaan käyttö on ollut vuodesta 2010 alkaen keskimäärin yli 0,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä on enemmän kuin yksityismaiden avohakkuualoille monimuotoisuuden turvaamiseksi jätettyjen elävien säästöpuiden määrä.

Tämä metsäteollisuudelle ainespuuksi kelpaamaton, energiaksi haketettava järeä runkopuu sisältää muun muassa monimuotoisuudelle tärkeää järeää lehtipuustoa sekä kuollutta puustoa.

Luontolaatu-hankkeessa on selvitetty monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden lehtipuiden sekä järeän lahopuuston määrää metsiköissä ennen hakkuuta sekä hakkuun jälkeen. Selvitys osoitti, että järeästä, ennen hakkuuta olevasta arvokkaasta elävästä lehtipuustosta kuten haavoista ja raidoista hävisi hakkuissa noin 90 prosenttia. Säästöpuiksi oli jätetty näiden sijaan pääasiassa pienempiä koivuja ja mäntyjä.

Myös lahopuuston tilavuus pieneni hakkuissa alle kolmasosaan. Uudistushakkuuikäisissä metsissä on usein runsaasti kuollutta puuta ennen hakkuuta, mutta pystykuivat puut ja usein kovia kaatuneitakin kuolleita puita korjataan hakkuussa energiapuuksi.

Uhanalaistuneelle ja taantuneelle metsälajistolle välttämättömien vanhojen lehtipuiden sekä lahopuuston hakettaminen energiaksi on metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta hyvin haitallista toimintaa.

Talousmetsien luonnonhoidon tasossa on vielä huomattavasti parannettavaa. Vanhojen lehtipuiden ja kuolleen puuston säästäminen on ollut metsä- ja ympäristöalan toimijoiden yhdessä laatimien metsänhoitosuositusten periaatteena pian kolmen vuosikymmenen ajan. Suositusten käytännön soveltamista onkin välttämätöntä tehostaa monimuotoisuuden tilan parantamiseksi.

Pekka Punttila

vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus

Leif Schulman

pääjohtaja, Suomen ympäristökeskus

