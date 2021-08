Kansalaisyhteiskunta luhistuu rajoituksiin, ja opiskelijat on unohdettu ahtaisiin yksiöihinsä.

Minä huusin taas pettymystä ja pitkään kytenyttä turhautumistani, kun rajoituksia tiukennettiin jälleen kerran. Olemme opiskelijajärjestönä roikkuneet etäyhteyksien varassa, ja opiskelijoiden tavoittaminen on tuntunut ajoittain lähes mahdottomalta tehtävältä, opiskeluajasta selviytymisestä puhumattakaan. Tämä piina on kestänyt jo puolentoista vuoden ajan, ja uskokaa, kun kerron: nyt alkaa riittää.

Minä en huutanut nytkään yksin. Olen seurannut vierestä, kuinka järjestöt, tapahtumajärjestäjät ja lukuisat opiskelija- sekä nuorisotoimijat toisensa perään tekevät kaikkensa, mutta lopulta tapahtumia ja tilaisuuksia lakoaa alta kuin niittoviljaa kesällä.

On kokoonnuttu mielenosoituksiin, vedottu kansanedustajiin, vaadittu hallitukselta toimia, yritetty sopeutua mahdottomuuksiin ja venytty äärimmilleen. Täällä kansalaisyhteiskunta luhistuu silmien alla rajoituksiin, ja opiskelijat on unohdettu ahtaisiin yksiöihinsä. Meidän odotetaan vielä valmistuvan oman alamme ammattilaisiksi etäyhteyden välityksellä.

Jo puolitoista vuotta olemme odottaneet ja huutaneet. Kaikki yhteen ääneen ja niin paljon kuin vain ääntä lähtee. Ei voi olla niin, että meitä ei kuulla. Siksi kysynkin, miksi meitä ei haluta kuunnella.

Jo pitkään toivottu koronapassi on ollut useissa Euroopan maissa käytössä kuukausien ajan, mutta vasta mittavan äläkän jälkeen Suomen hallitus suunnittelee sitä syksylle. Miksi tämä pieni ja ketteräksi kuvattu maa on nyt jatkuvasti jälkijunassa? Esitys on ollut hallitukselta arvoton näytelmä, joka on maksanut opiskelijoille menetettyjä vuosia ja koko kansalaisyhteiskunnalle mittavia vahinkoja, joiden hintalappu on jo inhimillisesti mittaamaton.

Ymmärrämme, että koronaviruspandemia on kriisi, johon on ollut vaikea sopeutua, mutta olemme eläneet tässä tilanteessa jo puolitoista vuotta. Mahdollisesti paheneva koronatilanne ei saa tulla enää maamme päättäjille yllätyksenä, eivätkä ratkaisut voi syntyä vain reaktiivisella johtamisella siten, että koko Suomi elää henkeään pidätellen ja odottaa, milloin vesiraja nousee liian korkealle.

Tämä koko kansalaisyhteiskuntaa koskeva ahdinko ei ole mitään teatteria, vaan kyse on aidoista hätähuudoista. Jatkuvan rajoittamisen sijaan hallituksen on aivan pakko alkaa tuoda pöytään ratkaisuja yhteiskuntamme avaamiseksi. Me emme jaksa enää.

Niina Hämäläinen

puheenjohtaja (vt.)

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta ry

