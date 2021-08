Euroopan on syytä varautua uuteen mittavaan pakolaisaaltoon.

Afganistanin sisällissota täyttää uutissivustot kautta maailman. Ääri-islamistinen Taleban näyttää voimansa ja haluaa täydellisen vallan maassa. Vuosikymmenten saatossa tuo ryhmä on vahvistanut voimiaan nuorten miesten ja poikien kaappauksilla ja manipuloivilla asekoulutuksilla. Vastaan hangoittelevia on tapettu päät katkaisemalla, mutta osa heistä on päässyt pakenemaan.

Hirmuteot ovat kohdistuneet erityisesti shiiavähemmistöihin, joihin kuuluvia on Suomessakin ollut runsain määrin turvapaikanhakijoina. Aiemmin Taleban on jättänyt valtaosan Afganistanin sunnitaustaisista kansalaisista rauhaan, mutta valtaannousun vaikutukset näkyvät jokaisen afgaaniperheen elämässä. Perheen tytöt otetaan väkisin talebanien vaimoiksi, työnteko evätään naisilta, monista harrastuksista ja arkipäiväisistäkin asioista tulee kiellettyjä ja vääräuskoiset tapetaan.

Yhdysvaltojen ja Euroopan valtioiden mukanaolo rauhanturvaoperaatiossa toi näennäisen rauhan Afganistaniin, mutta etnisten ja uskonnollisten ryhmien väliset jännitteet eivät kadonneet mihinkään. Nyt jännitteet ovat purkautuneet laajamittaisiksi verisiksi taisteluiksi vallasta. Eurooppa kohtaa suurella todennäköisyydellä pian rajoillaan uuden mittavan pakolaisaallon, johon on syytä varautua.

Arja Sippola

Helsinki

