Pyyntirauta käpälässään kulkevat karhut ja turkistarhaus kertovat eläinpolitiikan ongelmista.

Medioissa on seurattu kahden pyyntirauta käpälässä kulkevan karhuemon kujanjuoksua Pohjois-Karjalan metsissä. Loukkaantuneita emoja uhkaa lopettaminen ja pentujenkin kohtalo on epävarma. ”Karhugate” on herättänyt keskustelua villieläinten auttamisen vaikeudesta, pienpetorautojen käytöstä ja eläinpolitiikan ongelmista laajemminkin. Luontoarvoistaan tunnetun Suomen armoton suhtautuminen erityisesti turkiseläimiin jaksaa kummastuttaa meillä ja maailmalla.

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa eläinsuojelua mutta myös metsästystä ja eläintuotantoa koskevan lainsäädännön valmistelusta. Eturistiriidat ovat ilmeisiä. Kolmen viimeisimmän ministerin johdolla ei ole laadittu yhtään tuotantoeläinten hyvinvointia kohentavaa lakia tai asetusta eläinkuljetusohjeistusta lukuun ottamatta.

Ministeriön suuntaan on sen sijaan ropissut vuoden eläinvastaisimmasta teosta jaettavia palkintoja, muun muassa vieraslajien julmiin pyyntimenetelmiin ja turkistarhauksen suosimiseen liittyen.

Haitallisina vieraslajeina pidettyjä eläimiä saa nykyään tappaa ilman metsästyskorttia. Luontoon päätyykin taitamattomasti viritettyjä pyyntirautoja, joihin takertuu muun muassa karhuja, lintuja ja ahmoja. Luonnon- ja eläinsuojelujärjestöt ovat esittäneet rautojen kieltämistä, koska vieraslajien hallintaan on muitakin keinoja. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) puolestaan kannattaa pyyntirautojen käytön jatkamista ja arvioi, ettei loukkaantuneita suurpetoja tule erityisesti hoitaa (STT 23.7.).

Suomi kuuluu niiden yhä harvenevien länsimaiden joukkoon, joissa turkistarhaus on sallittu. Noin 70 000 allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite tarhauksen kieltämiseksi kaatui eduskunnassa vuonna 2013, kun maa- ja metsätalousvaliokunta arvioi alan taloudellisen merkityksen eläinten hyvinvointia tärkeämmäksi. Koronaviruspandemiaa edeltävänä aikana viranomaisen tarkastamista turkistiloista 25–66 prosenttia on viime vuosina jäänyt kiinni eläinsuojelun laiminlyönneistä. Silti turkiseläinten pitoa säätelevän asetuksen uudistusta on toistuvasti lykätty niin ikään taloudellisiin seikkoihin vedoten.

Eläinsuojelulaki on viettänyt jo 25-vuotispäiviään. Viimeisin ehdotus vanhentuneen lain uudistamiseksi oli huolella valmisteltu, mutta poliittisen ohjauksen myötä suuri osa parannuksista karsittiin ja kokonaisuus jäi kauas yleiseurooppalaisesta tasosta. Kustannussyistä muun muassa lypsylehmän kytkeminen parteen ja sian häkkikasvatus sallittaisiin vielä pitkään, toisin kuin muissa Pohjoismaissa. Tiettävästi vain hiukan muokattu lakiehdotus odottaa nyt uutta lausuntokierrosta.

Euroopan komissio esitti hiljattain tuotantoeläinten häkkikasvatuksesta luopumista, ja useat EU-maat vaativat komissiolta myös turkistarhauksen kieltämistä. Meillä näihin tavoitteisiin on vielä pitkä matka, koska lainsäädännössä on painotettu poliittisia ja taloudellisia arvoja eläinten hyvinvoinnin sijaan.

Suomen eläimet ansaitsevat nykyistä parempaa asioiden hoitoa, vaikkei niillä äänioikeutta olekaan.

Leena Vehmanen

erikoislääkäri, Espoo

