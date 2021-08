Lasten neuropsykologinen kuntoutus on suuressa hädässä

Otollisimmat vuodet neuropsykologiselle kuntoutukselle olisivat lapseni kohdalla juuri nyt, mutta hän odottaa jonossa, sillä neuropsykologeja ei kerta kaikkiaan ole.

Lapseni on ollut neuropsykologisen yksilökuntoutuksen jonossa yli puolitoista vuotta. Tarkemmin sanottuna odottanut, että pääsee edes jonoon. Nyt hän on jonossa eikä ole mitään tietoa, milloin kuntoutus pääsee alkamaan.

Tilanne alkaa olla sietämätön, ja me vanhemmat olemme ottaneet suuren vastuun lapsen tukemisesta tänä aikana. Jonot ovat pitkiä, eikä neuropsykologeja kerta kaikkiaan ole.

Lapsella on neuropsykiatrinen diagnoosi. Hänellä on loistavat kognitiiviset taidot ja osaaminen, mutta vaikeita ongelmia sosiaalisen vuorovaikutuksen kanssa. Hänen arkensa on tämän takia erittäin rajoittunutta.

Otollisimmat vuodet neuropsykologiselle kuntoutukselle olisivat juuri nyt, jotta lapsesta tulisi mahdollisimman työkykyinen tulevaisuudessa. Vanhempana mietin, mikä hänen tulevaisuutensa on, jos jonossa menee vielä toiset puolitoista vuotta.

Neuropsykologien kouluttamista pitäisi lisätä todella paljon, jotta nykytarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan edes kymmenen vuoden päästä joten kuten. Tämänkin kärsimyksen hinta on yksilön mutta myös koko yhteiskunnan tasolla, kun nämä lapset kasvavat aikuisiksi. Jos moni lapsi jää ilman riittävän ajoissa annettua apua, miten voimme olettaa heidän selviävän yhteiskunnassa myöhemmin?

Lastaan kannatteleva äiti

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

