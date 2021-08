Rajoitusten jatkaminen aiheuttaa todennäköisesti jo enemmän haittaa kuin hyötyä.

Koronakurimusta on kestänyt kohta puolitoista vuotta. Nimimerkki Huolestunut läheinen kuvasi (HS Mielipide 10.8.) aika osuvasti monen suomalaisen tuntoja. Tunnistan ahdistuksen omassakin lähipiirissäni.

Kansalaisiin on pandemian ajan vedottu lukuisia kertoja: tulee käyttäytyä vastuullisesti, välttää kontakteja, pitää maskeja, desinfioida kädet ja niin edelleen. Suuri osa yhteiskuntaa – erityisesti nuoret ja vanhukset – on ollut eristettynä. Pandemiavuoden aikana Espanjassa nuorten itsemurhat ovat lisääntyneet. On hyvä ymmärtää, että vaikka rajoitukset ovat pandemian torjunnassa tuottaneet tulosta, niillä on myös hintansa. Se hinta ei ole inhimillisesti vähäpätöinen.

Suomessa ollaan tilanteessa, jossa pandemiantorjunnan eteen on tehty töitä esimerkillisesti. Vanhukset ja riskiryhmät on rokotettu kahteen kertaan, työväestö ainakin kertaalleen, ja lasten rokotukset ovat käynnistymässä. Tämä näkyy hoitotaakan pysymisenä maltillisena – sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita on pitkään ollut alle sata. Tartuntojen määrä on ollut suuri, mutta sillä ei enää ole niin paljon merkitystä, kun rokotukset pitävät taudin vaikean muodon vähäisenä.

Infektiolääkärienkin suusta on kuultu, ettei pelkkää positiivista PCR-koronavirustestitulosta voi pitää tautina ilman oireita. Selkokielellä tämä tarkoittaa sitä, että pahin on ohi ja koronavirus jää keskuuteemme ja aiheuttaa silloin tällöin pienempiä epidemioita kuten muutkin virukset. Uusia varianttejakin tulee takuuvarmasti.

Britanniassa luovuttiin rajoituksista hiljattain, ja tähän mennessä mitään katastrofia ei ole tapahtunut. Tartunnat ovat olleet laskussa, ja hoitotaakka pysynyt maltillisena. En keksi yhtään syytä, miksei Suomi voisi toimia kuten Britannia. Nyt ollaan rokotusten suhteen meilläkin siinä vaiheessa, jossa on aika purkaa rajoitukset. Vanhukset ja riskiryhmät eivät ole enää erityisessä vaarassa, eikä terveydenhuollon kantokyvyn romahdusta tarvitse pelätä. On aika luopua maskeista ja turvaväleistä. Koululaisten ja opiskelijoiden on tartuntaluvuista huolimatta saatava olla lähiopetuksessa, vanhusten luona pitää voida vierailla, kulttuurielämän ja urheilun on jatkuttava ja niin edelleen.

Vetoan päättäjiin rajoitusten purkamiseksi heti, koska niiden jatkaminen aiheuttaa todennäköisesti jo enemmän haittaa kuin hyötyä. Bonuksena koronapassikin jäisi tarpeettomaksi eikä sen perustuslailliseen käsittelyyn tarvitsisi hallituksen ja eduskunnan käyttää turhaa aikaa.

Arto Huttunen

ortopedi, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.