On olemassa paljon työtehtäviä, joissa maskia tai visiiriä on käytettävä koko työvuoron ajan.

Koronaviruspandemian aikana on nostettu esiin eri tavoin kriisin seurauksista kärsineitä ryhmiä. Haluan lisätä tähän joukkoon ihmiset, joilla on vaikeuksia käyttää kasvomaskia tai visiiriä.

On olemassa paljon työtehtäviä, joissa maskia tai visiiriä on käytettävä koko työvuoron ajan – ja nyt emme puhu hoitotyöstä. Näitä töitä on esimerkiksi koulutuksen ja kasvatuksen aloilla sekä sosiaalialalla ja palveluammateissa.

Maskin käytön ongelmista keskusteltaessa on keskitytty siihen, pystyykö astmaatikko käyttämään kasvomaskia. On kuitenkin erilaisia neurologisia ja neuropsykiatrisia tiloja, jotka vaikuttavat kykyyn käyttää jonkinlaista suojaa pään ja kasvojen alueella. Niitä ovat muun muassa vaikeat migreenit, toistuvat päänsäryt, kolmoishermosäryt, aistiyliherkkyydet sekä paniikkihäiriö. Mitä enemmän työssä on liikkumista, puhumista tai fyysistä ponnistelua, sitä enemmän on ongelmia.

Asiasta on ollut puhetta useissa eri vertaisryhmissä. Oireina on ollut muun muassa migreenin vaikeutumista, ahdistuneisuutta, kuormittumista ja uupumusta. Pahimmillaan olemme kohdanneet jopa vihamielistä suhtautumista.

Vaikeimmissa tapauksissa tilanne on johtanut pitkiin sairauslomiin. Koska koronaviruskriisi jatkuu, myös meidän tilanteemme tulee huomioida. Haluamme palata normaaleihin työskentelyolosuhteisiin. Suuri osa meistä on ilomielin ottanut rokotukset.

Anna-Katriina Lius

filosofian maisteri, Lahti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.