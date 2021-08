Olen työskennellyt lähes 20 vuotta luokanopettajana useissa eri kouluissa enkä ole koskaan törmännyt tilanteeseen, jossa aikuinen ei olisi vähintään paheksunut havaitsemaansa kiusaamista.

Erityisopettaja Kaisa Pietilä kirjoitti koulukiusaamisesta (HS Mielipide 14.8.). Hänen määritelmänsä kiusaamisesta on kuitenkin epätarkka ja näkemyksensä koulujen arjesta kovin synkkä.

Pietilä kertoi törmänneensä usein tilanteeseen, jossa ihminen ei ole itse tajunnut joutuneensa kiusatuksi tai tajunnut kiusaavansa. Kiusaamiseksi voidaan määritellä toiminta, joka täyttää vähintään toisen ehdon: joko kiusattu kokee tulevansa kiusatuksi tai kiusaaja tarkoituksellisesti loukkaa tai satuttaa kiusattavaa.

Yleensä vain toisen ehdon toteutuessa tilanteet ovat helposti ratkaistavissa. Työläämpiä ovat tilanteet, joissa molemmat ehdot toteutuvat.

Pietilä kertoi myös nähneensä kouluissa, että aikuiset eivät ole puuttuneet kiusaamiseen. Olen työskennellyt lähes 20 vuotta luokanopettajana useissa eri kouluissa enkä ole koskaan törmännyt tilanteeseen, jossa aikuinen ei olisi vähintään paheksunut havaitsemaansa kiusaamista. Kiusaamistilanteessa lähes aina muu toiminta pysäytetään ja tilanne selvitetään osapuolten kanssa. Toistuvissa ja vakavissa tilanteissa sovitaan myös jatkotoimenpiteistä.

Pietilä on oikeassa siinä, että kiusaamisenvastaisen toiminnan on jatkuttava ja sitä on kehitettävä laaja-alaisesti.

Tatu Luoto

luokanopettaja, Helsinki

