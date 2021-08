Valtion metsissä tehdään hakkuita, joilla aikaansaadaan pitkäaikaista ja peruuttamatonta vahinkoa arvokkaalle metsäluonnolle.

Valtio omistaa merkittävän osan Suomen metsistä. Metsähallitus hallinnoi tätä yhteistä kansallisomaisuutta, ja sen tehtäviin kuuluu käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion omaisuutta kestävästi. Kestävyyden olennainen osa on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja vahvistaminen.

Luonnonmetsä on metsä, jota ei joko ole käsitelty tai jossa on merkittävästi luonnontilaisen metsän piirteitä. Luonnonmetsät ovat tärkeitä monimuotoisuuden ”hotspotteja”.

Luonnonmetsien tiukkaa suojelua edellytetään Suomen hyväksymässä EU:n biodiversiteettistrategiassa. Suomi on niin ikään sitoutunut YK:n biodiversiteettisopimuksessa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, ja tämä on vahvistettu myös hallitusohjelmassa.

Osana Helmi-elinympäristöohjelmaa, josta valtioneuvosto on vastikään tehnyt periaatepäätöksen, on päätetty selvittää valtion maiden metsiensuojelun tehostamistarpeet ja mahdollisuudet. Tämän selvityksen kautta voidaan kartoittaa jäljellä olevat luonnonmetsät. Luonnonmetsien jäljellä oleva määrä vaihtelee sen mukaan, mitä määritelmää niistä käytetään. Käytännössä luonnonmetsien osuus valtion talousmetsistä on muutaman prosentin luokkaa. Muun muassa Metso-ohjelman väliarvioinnissa todetaan, että valtion mailla on edelleen arvokkaita suojelemattomia metsiä, ja näiden maiden suojelulla voidaan vahvistaa nykyistä suojelualueverkostoa kustannustehokkaasti.

Valtion metsissä hävitetään edelleen arvokasta luonnonmetsää. Muun muassa tänä kesänä Pohjois-Suomessa on hakattu 300-vuotiasta puustoa. Puustoa on myös poistettu myrskytuhokohteilta lajistollisesti arvokkaiksi todetuista luonnonmetsistä, minne kaatuneet puut tulisi ehdottomasti jättää. Kyseessä eivät ole yksittäistapaukset, vaan esimerkkikohteita hakatuista tai hakkuu-uhan alla olevista luonnonmetsistä tulee ilmi toistuvasti.

Valtion metsissä tehdään siis hakkuita, joilla aikaansaadaan pitkäaikaista ja peruuttamatonta vahinkoa arvokkaalle metsäluonnolle ja vaikeutetaan Suomen mahdollisuutta noudattaa kansainvälisiä ja EU-velvoitteitaan. Näyttää siltä, että hallitus ja Metsähallituksen johto seuraavat passiivisina vierestä, kun viimeisiä luonnontilassa olevia metsiä tuhotaan ennen kuin Helmi-ohjelmassa tarkoitettua selvitystä on tehty.

Hallituksen pitää nyt osana budjettineuvotteluja tarttua vahvasti Metsähallituksen omistajaohjaukseen ja luonnonmetsien suojeluun. Hallituksen pitää edellyttää, että Metsähallitus etsii välittömästi keinot lopettaa käynnissä olevat hakkuut valtion omistamissa luonnonmetsissä ja että uusia hakkuita ei niissä aloiteta. Näin mahdollistetaan Helmi-ohjelman kartoitustyön toteutuminen ja sen jälkeen kaikkien valtion mailla sijaitsevien luonnonmetsien pysyvä suojelu EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesti.

Liisa Rohweder

pääsihteeri

Mai Suominen

johtava metsäasiantuntija

WWF Suomi

