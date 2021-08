Tällä hetkellä rakennetaan teknisiä valmiuksia sille, että yhtiön kaikki pelit ovat pahviarpoja lukuun ottamatta tunnistautumisen takana vuoden 2022 lopussa.

Helsingin Sanomien päätoimittaja Antero Mukka käsitteli kolumnissaan (15.8.) Veikkauksen aseman ja merkityksen kehittymistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirjoitus avasi kattavasti rahapelaamisen yleistä murrosta, joka on myös globaali ilmiö.

Kirjoituksessa väitettiin, että Veikkauksessa ollaan oltu kyvyttömiä lukemaan merkkejä yhteiskunnallisen ilmapiirin muutoksesta.Toisin kuin Mukka kirjoittaa, Veikkaus on viime vuosien aikana tehnyt useita omaehtoisia vastuullisuustoimenpiteitä. Ne ovat olleet reagointia Mukan mainitsemaan ilmapiirin muuttumiseen ja myös tulevaisuuden ennakointia.

Kasvava yhteiskunnallinen vastuullisuusvaatimus oli merkittävä syy siihen, että kolme suomalaista rahapeliyhtiötä – Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto – integroitiin toisiinsa vuonna 2017. Uusi yhtiö alkoi rakentaa järjestelmiään siten, että saatiin luotua yksi yhteinen asiakaskanta ja sitä kautta yhdet kattavat pelaamisen hallinnan välineet. Laaja, kaiken kattava tunnistautunut pelaaminen ei ilman sitä olisi mahdollista.

Joulukuussa 2017 Veikkauksen hallitus päätti pakollisesta tunnistautumisesta ja pelaamisen hallinnan välineiden tuomisesta peliautomaatteihin. Silloin kuitenkin todettiin, että asia edellyttää muutosta arpajaislakiin. Eduskunta hyväksyi sen lopulta maaliskuussa 2019. Veikkaukselta edellytettiin, että pakollinen tunnistautuminen automaateilla astuu voimaan vuoden 2022 alusta alkaen. Yhtiö aikaisti siirtymistä omalla päätöksellään, ja tammikuusta 2021 alkaen kauppojen, kioskien, liikenneasemien ja ravintoloiden automaateilla ei ole voinut ilman tunnistautumista pelata. Sama käytäntö tuli heinäkuussa voimaan myös yhtiön omissa pelisaleissa. Uudistuksen myötä rahapeliautomaatit haitallisina kokevat voivat estää itseltään pelaamisen kokonaan.

Veikkaus on viime vuosien aikana myös tarkentanut markkinointilinjauksiaan ja rakentanut turvallisen rahapelaamisen kehikkoa entistä kestävämmälle pohjalle. Esimerkiksi peliautomaattiverkostoa on karsittu huomattavasti, ja niitä on nyt noin 40 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020.

Vastuullisuus on yhtiön päivitetyn strategian kivijalka. Tällä hetkellä rakennetaan teknisiä valmiuksia sille, että yhtiön kaikki pelit ovat pahviarpoja lukuun ottamatta tunnistautumisen takana vuoden 2022 lopussa. Seuraavan vuoden aikana myös pahviarvat saadaan saman järjestelmän piiriin.

Uudistukset ovat vaatineet muutoksia ja valtavia investointeja tieto- ja pelijärjestelmiin. Siksi muutokset eivät tapahdu hetkessä. Nyt ollaan kuitenkin lähes loppusuoralla. Siksi on tärkeää seurata maltilla, saavutetaanko tehdyillä toimenpiteillä niille asetetut tavoitteet. Arviomme mukaan Veikkauksen tekemät toimenpiteet tulevat leikkaamaan ennen kaikkea kaikkein haitallisinta rahapelaamista.

Veikkaus on siis toimenpiteillään osoittanut, että yhtiö haluaa olla vastuullisen rahapelaamisen suunnannäyttäjä. Liiketoimintaamme on päivitetty ja päivitetään jatkossakin vastaamaan yhteiskunnan ja asiakkaidemme vaatimuksia.

Susanna Saikkonen

vastuullisuusjohtaja, Veikkaus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.