Helsingin Sanomat kirjoitti, että nuoret aikuiset karkaavat Helsingistä (HS Pääkirjoitus 15.8.). Juttua lukiessani mieleeni tuli Göteborgissa asuvan ystäväni ihmettely siitä, että häneltä kysytään usein mielipidettä Helsingin vuokratasosta. Kyselyn taustalla on, että Ruotsissa Helsingin vuokrien vapautusta pidetään varoittavana esimerkkinä. Helsingin vuokrat ovat nousseet järjettömiksi.

Vuokrasääntelyn palauttaminen suomalaiseen asuntopolitiikkaan ratkaisisi monta ongelmaa. Vuokratason järkeistäminen laskisi Helsingin asuntojen hintoja. Sijoittajien halukkuus hamstrata asuntoja vähenisi. Vuokrasääntely mahdollistaisi opintonsa päättäneille nuorille ja matalapalkka-aloilla työskenteleville paremmat ja halvemmat asunnot. Näin luokkayhteiskunnan rajapinnat alkaisivat taas himmentyä, ja Helsinki saisi pitää nuoret aikuiset veronmaksajinaan.

Toivonkin, että ottaisimme mallia länsinaapuristamme Ruotsista ja palaisimme takaisin vuokrasääntelyyn. Elämä itsessään on jo monelle rankkaa globaalien ongelmien vuoksi. On typerää, että olemme lisäksi luoneet järjestelmän, jossa joillekin elämä on kamppailua taloudellisessa kurimuksessa kalliin asumisen vuoksi. Toivon, ettei nuorten aikuisten tarvitsisi karata Helsingistä ainakaan asumiskulujen takia.

Mira Pelkonen

opettaja, Helsinki

