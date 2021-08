Suomessa on huomattava joukko ammattitaiteilijoita, jotka ovat työskennelleet analogisesti vuosikymmeniä.

Tero Kartastenpään juttu abstraktista valokuvasta (HS 14.8.) sisälsi epätarkkuuksia analogisen valokuvan asemasta Suomessa. Jutussa sanottiin valokuvataiteilija Niko Luoman olevan ”viimeisiä ammattivalokuvataiteilijoita, joka työskentelee lähes täysin analogisesti”. Jutussa todettiin, ettei analogista valokuvaa kotimaisilla resursseilla voisi edes tehdä.

On totta, että 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä analogisen eli ei-digitaalisen ja kemiaperustaisen valokuvan asema vaikeutui. Pimiöitä purettiin, valokuvausliikkeet lopettivat toimintansa ja alan opetus väheni.

Suomessa on kuitenkin huomattava joukko ammattitaiteilijoita, jotka ovat työskennelleet analogisesti vuosikymmeniä. Lisäksi uusia tekijöitä tulee kentälle jatkuvasti. Vuonna 2016 kuusi valokuvataiteilijanaista perusti Suomen pimiötaiteilijat ry:n edistämään analogista valokuvataidetta Suomessa. Yhdistyksellä on jo yli 80 jäsentä, ja sen Suomen Kulttuurirahaston tuella rakennuttama pimiö Helsingissä on taiteilijoiden tiiviissä käytössä.

Väite kotimaisten resurssien puuttumisesta on väärä. Ammattitaiteilijana työskentely täysin analogisella tekniikalla on Suomessa mahdollista ja resurssit ovat itse asiassa kasvussa. Osuuskunta Värinä Helsingissä on tarjonnut vuodesta 2000 alkaen mahdollisuuden analogiseen värivedostukseen. Suomessa toimii analogisten kameroiden korjaajia, materiaalien maahantuojia ja valmistajia.

Kuten maailmalla myös Suomessa toimintaa analogisen valokuvan kentällä on nyt enemmän kuin koskaan digitaalisena aikana. Esimerkki tästä on Helsinki Darkroom Festival, digitaalisen ajan ensimmäinen kansainvälinen analoginen valokuvafestivaali, jonka Suomen pimiötaiteilijat ry järjestää Suomen valokuvataiteen museon kanssa vuonna 2022.

Katri Lassila

puheenjohtaja

Natalia Kopkina

toiminnanjohtaja

Suomen pimiötaiteilijat ry

