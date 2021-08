Maksaminen on usein liian hidasta. Laskun saa vain tarjoilijaa huhuilemalla.

Koronarajoitukset ovat koetelleet ravintola-alaa. Alan etujärjestö Mara onkin arvostellut rajoituksia kärkkäästi. Asiakkaana en ole kuitenkaan huomannut, että palveluprosesseja olisi sulkuaikoina kehitetty. Monet ongelmat ovat jo vanhastaan tuttuja.

Kun asiakas menee ravintolaan, olisi kiva, jos hänet huomattaisiin ja häntä tervehdittäisiin. Kun asiakkaalle on ruokaravintolassa osoitettu pöytä, miksi tarjoilija useimmiten kiirehtii pois eikä kysy, haluaisiko asiakas jotakin juotavaa menun tutkailemisen ajaksi? Ja mikä kiire on taitella serviettejä tai viipaloida drinkkisitruunoita, jos asiakas jo seisoo baaritiskillä? Entä laskun saaminen? Sehän on liian usein järkyttävän hidasta. Laskun saa vain tarjoilijaa huhuilemalla.

Kesälomakierroksella ongelmallisiksi osoittautuivat suositut kahvila-ravintolat, joissa asiakkaat jonottavat tiskiltä sekä syötävää että juotavaa. Vikaa on kyllä myös meissä asiakkaissa, jotka emme vuoromme tullen osaakaan päättää mitä otamme, vaan kyselemme ummet ja lammet, jolloin jono seisoo. Tässä henkilökunta voisi ottaa aktiivisemman roolin ja pyytää näitä ”miettisiä” pohtimaan valintojaan. Tällä aikaa tulisi palvella valintapäätöksensä jo tehneitä.

Arvostaisin myös, jos vain juomia ostaville olisi oma kassa, mikäli mahdollista. Monesti kyse ei ole henkilökunnan vähyydestä tai ammattitaidottomuudesta vaan tilanteen vaatimasta pelisilmästä.

Iloista, lupsakkaa ja ripeää ravintolapalvelua olen kesän aikana saanut muun muassa Turussa, Hangossa ja Savonlinnassa. Muikkuterassin herkut tuovat vieläkin veden kielelle. Toivottavasti koronakurimus piakkoin helpottaa ja ravintola-ala pääsee näyttämään hiottua osaamistaan.

Virpi Nurmilaukas

kauppatieteiden maisteri, ravintola-asiakas vuodesta 1976, Vantaa

