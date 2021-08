Valtion vuoden 2022 talousarvioesityksessä Hoitotyön tutkimussäätiölle esitetty rahoitus on jälleen lähes puolet pienempi kuin vastaavan lääketieteen edustajan, eikä se riitä vastaamaan hoitotyöntekijöiden tarpeisiin.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (14.8.) nostettiin esille, kuinka Suomea uhannut hoitajapula on konkretisoitunut viimeistään nyt, ja se horjuttaa koko Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Eri tahot ovat pitkään varoittaneet hoitajapulan vaikutuksista ja nostaneet esille keinoja hoitotyön veto- ja pitovoiman parantamiseksi. Käsillä olevaan ongelmaan ei ole yhtä ratkaisua, vaan ratkaisuja tulee hakea laajalti niin hoitotyön palkkauksen, työolojen, johtamisen, ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksien ja yleisen arvostuksen kohentamisen kautta.

Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on ainoa kansallinen toimija, joka tuottaa kansallisia, tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia hoitotyön tueksi. Hotus-hoitosuosituksia tarvitaan, kun edistetään tutkimusnäyttöön perustuvaa hoitotyön laatua, potilasturvallisuutta ja hoitotyön resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Lisäksi ne vahvistavat hoitotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä, asemaa ja arvostusta.

Pula hoitotyöntekijöistä on kirvoittanut kirjoituksia hoitotyön puolesta myös päättäjien taholta, mutta konkreettiset toimet ovat edelleen riittämättömiä. Tästä esimerkkinä on vastikään julkaistu valtion vuoden 2022 talousarvioesitys, jossa Hotukselle esitetty rahoitus on jälleen lähes puolet pienempi kuin vastaavan lääketieteen edustajan.

Molemmat tahot tarvitsevat toimintansa tueksi riittävät resurssit. Hotukselle esitetty rahoitus on kuitenkin riittämätön vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon suurimman ammattiryhmän, hoitotyöntekijöiden, tarpeisiin ja vetää maton jälleen kerran heidän altaan.

Arvoisa Suomen hallitus, vetoamme Teihin Hotuksen rahoituksen ja hoitotyön tasa-arvoisen kohtelun puolesta. Nyt olisi aika tehdä yhteistyötä hoitotyön ja sen arvostuksen parantamiseksi.

Arja Holopainen

sairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori

tutkimusjohtaja, Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus)

johtaja, WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus

Heidi Parisod

terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori

tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus)

varajohtaja, WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus

