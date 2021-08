Kieli ja kansa – kuten sukupuoli tai ihonväri – ovat sattuman­varainen kohtalo. Toisaalta emme ole mitään ilman tätä sattumaa.

Muistan, miten teininä luin kirjaa nimeltä Olemisen avara hiljaisuus. Se kuvasi tiedon ja kokemuksen, tieteen ja uskonnon sekä ruumiin ja tekno­logian suhteita runollisesti, kirkkaasti ja selkeästi. Tuntui kuin istuisi rannalla ja katsoisi syvän veden läpi pohjaan asti, ja samalla vedestä heijastuvaa omaa kuvajaista.

Muistan, miten kirjoittaja kuvasi ajattelun ruumiillisuutta. Ihminen ei ole ruumis ja sielu, vaan nämä ovat yhtä, tunteet ja ajatukset tuntuvat ruumiissa. Auton ajaja ei ole autosta erillinen, hänen liikkeensä ovat yhtä auton liikkumisen kanssa, esseisti kirjoitti. Meistä tulee kaikista koneen osia, kyborgeja, ja se on hyvä. Ihminen ei koskaan ollut vapaa yksilö, vaan on olemassa vain suhteessa toisiin, eläimiin, luontoon ja koneisiin.

Kirja oli vähän yli viikko sitten kuolleen virolaisen Jaan Kaplinskin. Koska perhosen siiven isku muuttaa todellisuuden, ja koska kirjan sivu on suurempi kuin perhosen siipi, ajattelen, että noista lukukokemuksista alkoi muodostua se, mikä olen.

Virolaiseen kirjailijaan tutustuminen aikana, jolloin Viroa ei ikään kuin ollut olemassa, oli kurkistus mustaan laatikkoon. Aikana, jolloin ikätoverit muovautuivat kuuntelemalla englanninkielistä poppia tai katsomalla Hollywoodissa tehtyjä elokuvia, minulle syntyi halu oppia kieltä, jota kuuli television särisevältä mustavalkoiselta kanavalta, jolle kukaan ei koskaan kääntänyt.

Myöhemmin, kun jo osasin viroa, kuljin kaupungilla repussani Kaplinskin runo­kokoelma Õhtu toob tagasi kõik (Ilta tuo kaiken takaisin). Muistan yhä ulkoa runoja kokoelmasta, joka oli painettu vinoon huono­laatuiselle neuvosto­paperille. Niissä käsiteltiin antiikin ja nykyajan, idän ja lännen sekä modernin ihmisen ja alkuperäiskansaihmisen yhtäläisyyksiä ja eroja.

Nykyajan kulttuurikeskusteluissa keskiössä on usein sukupuoli, luokka tai ihon­väri. Kaplinskin huomion kohteena taas olivat kieli ja kansa. Yhden hänen esseensä otsikko oli: ”Mitä jos Heidegger olisi ollut mordvalainen?”

Mordvalaisethan ovat näitä Suomen sukulais­kansoja Venäjällä, eivätkä he ole tunnettuja akateemisesta filosofiastaan. Silti voimme olla varmoja, että heidän filosofiansa olisi erilaista kuin se ajattelu, joka on syntynyt muutamalla eurooppalaisella kielellä ja jota nyt opiskelemme filosofiana.

Kieli luo ajatuksia vähintään yhtä paljon kuin ilmaisee niitä. Kieli ja kansa – kuten sukupuoli tai ihonväri – ovat sattumanvarainen kohtalo. Toisaalta emme ole mitään ilman tätä sattumaa, joka antaa jokaiselle hieman erilaisen ikkunan kaikkien yhteiseen maailmaan.

Kaplinski suhtautui myönteisesti kansojen ja ihmisryhmien välisiin eroihin, mutta samalla kielteisesti nationalismiin. Hän kuulutti erilaisuuden omanarvontuntoa kaikkien absoluuttisen tasavertaisuuden asemesta. Näillä ajatuksilla on kaikupohjaa yhä kakofonisemmaksi muuttuvassa, oikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen fokusoivassa kulttuuri­keskustelussa.

Kun avaan tämän tai minkä hyvänsä suomalaisen lehden kulttuurisivut, ovat aiheet yhä useammin samoja kuin ne, joista amerikkalaiset ovat twiittailleet viikko sitten. Suomalainen media ja kulttuurielämä on yhä useammin halpa kopio angloamerikkalaisesta. Silloin luen mielelläni Kaplinskia, joka muistuttaa, että suomalais-ugrilaista filosofiaa ei ole vielä aloitettukaan kirjoittamaan.

Kun kuolee kirjailija, joka on ollut suosittu Suomessa, mutta ei Amerikassa, on hyvä muistaa, että maailmassa on englannin ja parin eurooppalaisen suurkielen lisäksi noin 7 000 muuta kieltä ja niillä kirjoitettu kirjallisuus. Siellä varjoissa on melkein koko maailma, kun taas päänäyttämöllä riehuu muutama uratietoinen komeljanttari.

Kuulumme marginaaliin, ja hyvä niin, sillä marginaalissa on melkein koko maailma, eikä siellä silti ole lainkaan tungosta.

Kirjoittaja on kielitieteilijä ja kirjailija.