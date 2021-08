Helpoin ja kustannustehokkain tapa parantaa hammashoitoa on nostaa Kela-korvauksia niin, että hammashoidon kustannus on kaikille potilaille samansuuruinen.

Olin muutama viikko sitten Tampereella tekonivelsairaala Coxassa, jossa minulle tehtiin onnistuneesti molemminpuolinen lonkkien tekonivelleikkaus. Tässä ei pitäisi olla mitään erityistä.

Sitä ennen oli tapahtunut kuitenkin seuraavaa. Koska olen helsinkiläinen, sain lähetteen leikkaukseen Husin sairaalaan 1. joulukuuta 2020. Tämä sopi minulle erinomaisesti. Arvioitu odotusaika leikkaukseen oli kuusi kuukautta, mikä sopi myös. Pystyin liikkumaan pyörällä ja käymään töissä.

Vallinnut koronatilanne ja potilastietojärjestämä Apotin käyttöönotto kuitenkin vaikeuttivat tilannetta, ja leikkaus päätettiin siirtää seuraavaan syksyyn. Koska samaan aikaan oma tilanteeni ja työkykyni heikkenivät, päätin mennä leikkaukseen Tampereelle. Sain siellä heti leikkausajan kolmen kuukauden päähän. Molemmat lonkat päätettiin leikata saman tien.

Potilaalla on oikeus valita vapaasti hoitopaikkansa erikoissairaanhoidon julkisten yksiköiden joukosta. Kaikki eivät tätä tiedä.

Yksi olennainen edellytys tekonivelleikkauksien onnistumiselle on perussairauksien ja hampaiden hyvä hoito. Tässäkin asiassa olen ollut etuoikeutettu, koska minulla on ollut mahdollisuus käydä yksityishammaslääkärillä.

Helsingin Sanomat kertoi (12.8.), että puhelujonossa kiireettömään hammashuoltoon oli 10 000 ihmistä, ja että ajan varaaminen voi viedä viikkoja. Samanaikaisesti yksityisellä sektorilla on vapaata kapasiteettia. Puolet Suomen hammaslääkäreistä työskentelee yksityisellä puolella, jonka infrastruktuuri on valmis. Kustannustehokkuus on vähintään samaa luokkaa kuin julkisella puolella.

On aika tehdä jotain tälle epäkohdalle. Helpoin ja kustannustehokkain tapa on nostaa Kela-korvauksia niin, että hammashoidon kustannus on kaikille potilaille samansuuruinen. Sote-uudistus ei saa tähän vaikuttaa, ainakaan helsinkiläisille. Yhdenvertaisuuden kannalta tämä on huomattavasti tärkeämpi asia kuin mahdollinen koronapassin käytönotto.

Peter Strandberg

yleislääkäri, Helsinki

