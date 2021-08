Autismikirjon lasten tehokas kuntouttaminen on aloitettava varhain

Suomen kehuttu koulu- ja päivähoitojärjestelmä on jäänyt autismikuntoutuksen osalta jälkeen muista maista.

Autismikirjon lapsen äitinä kuulun moniin suomalaisiin ja ulkomaalaisiin erityislasten vanhempien vertaisryhmiin. Vanhempien kertomukset lasten kuntoutuksesta ovat huolestuttavia. Suomen muuten kehuttu koulu- ja päivähoitojärjestelmä on jäänyt autismikuntoutuksen osalta jälkeen muista maista.

Useiden tutkimusten valossa ihanteellisin kuntoutusvaihe aivojen muovautuvuuden kannalta on ennen kouluikää. Tätä ei jostain syystä haluta meillä edelleenkään ymmärtää. Monissa maissa kuten esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Turkissa, Virossa ja Venäjällä on tehty jo vuosia korjausliikkeitä autismivarhaiskuntoutuksen suhteen. Kuntoutusmenetelmät ovat olleet näyttöön perustuvia sovelletun käyttäytymisanalyysin menetelmiä puhe- ja toimintaterapian rinnalla. Näistä maista tulleet vanhemmat ovat kertoneet hyvistä kokemuksistaan. Kuntoutus on ollut intensiivistä yksilö- tai pienryhmäkuntoutusta, jonka ansiosta lasten taidot ovat lähteneet hyvään kehitykseen. Vanhemmat ovat kokeneet kuntoutusohjauksen voimaannuttavana.

Meillä Suomessa puhe- ja toimintaterapiaa on pidetty riittävänä varhaiskuntoutuksessa päiväkotihoidon lisänä. Päiväkodeille sälytettyä, kuntouttavaa roolia varjostaa varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjattu inklusiivisen ajattelun voimakas korostaminen. Inkluusiossa vedotaan lasten tasa-arvoiseen kohteluun, jossa ketään ei jätetä pois kyydistä.

Inklusiivinen malli toimiikin esimerkiksi suomen kieltä opettelevien lasten kohdalla, koska vierasta kieltä oppii parhaiten kuuntelemalla natiivien puhetta. Autismikirjon lasten kohdalla malli ei kuitenkaan aina toimi. Esimerkiksi oma autistinen poikani oli aikoinaan päiväkodin integroidussa erityisryhmässä, mutta ääniyliherkkyytensä vuoksi hän ei pystynyt osallistumaan hänelle liian hälyiseen isomman ryhmän toimintaan. Onneksi pojallani oli tuolloin oma avustaja, jonka kanssa hän pystyi irtaantumaan toiseen huoneeseen tekemään omia askareitaan. Vasta yläasteella hänellä oli taitoja opiskella kuuden oppilaan ryhmässä, jossa avustajaresurssi oli mitoitettu lasten tarpeiden mukaan.

Valitettavasti tilanne päiväkodin integroiduissa erityisryhmissä on nykyisin vielä kaoottisempi pätevän henkilökunnan ja avustajaresurssien puuttuessa. Ihanteellisinta olisi järjestää tukea tarvitsevien lasten ehdoilla toteutettuja pienryhmiä, jossa lapset harjoittelisivat heille tärkeimmäksi katsottuja ydintaitoja, kuten pienryhmän toiminnassa pysymistä, aikuisen ohjeiden kuuntelemista, tai toisen lapsen läheisyyden sietämistä. Tämä mahdollistuisi, jos päiväkotiin saataisiin samanlaiset kuntouttavat resurssit kuin koulujen autismiopetuksessa. Lisäksi sekä päiväkodit että koulut tarvitsevat ajantasaista tietoa muualla maailmassa käytetyistä opetus- ja kuntoutusmenetelmistä.

Parempaa varhaiskuntoutusta laitoshoidon sijaan

