Harva ilmastopolitiikkaa seuraava yllättyi hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n elokuisen raportin tultua julki. Ilmastotieteen viesti on ollut jo kauan kirkas: ilmaston lämpeneminen kiihtyy, se johtuu ihmisen toiminnasta, vakavat seuraukset nähdään jo nyt ja aikaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoittelemaan puolentoista asteen maailmaan on vähän. Uusin raportti viestii entistäkin selvemmin hillintä- ja sopeutumistoimien kiireellisyydestä. Jokainen tonni kasvihuonekaasuja, jokainen asteen kymmenys ja jokainen vuosi merkitsee.

Euroopan unioni ja Suomi ovat maailmanlaajuisesti ilmastopolitiikan edelläkävijöitä ja kirittäjiä. Silti täälläkään päätökset ja teot eivät ole tavoitteiden vaatimalla tasolla.

Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä, mutta osa tavoitteen mukaisista toimista puuttuu edelleen. Hallituspuolueet ovat sopineet, että nämä päätökset tehdään syyskuun budjettiriihessä.

HS (12.8.) uutisoi, että näiden ilmastopoliittisten päätösten valmistelu on pahasti kesken. Jutussa viitattiin keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan ja energia- ja ilmastostrategiaan, joiden on määrä lähteä lausunnoille alkusyksystä. Edellinen, muun muassa maataloutta, liikennettä ja rakennusten lämmitystä koskeva suunnitelma, on ympäristöministeriön valmisteluvastuulla. Vaikka suunnitelma ei olisi taitettuna ja kansissa, sen keskeiset ehdotukset ovat riiheen mennessä hallituksen käytettävissä. Ehdotukset ovat hallitukselle pitkälti tuttuja, samoja ilmastotoimia on ollut sen pöydällä jo aiemmin.

Lisätoimia on löydettävissä jokaiselta sektorilta. Päästövähennyksiä tarvitaan erityisesti liikenteessä ja maataloudessa. Ilman vahvempaa hintaohjausta liikenteen päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä on hyvin haasteellista.

Maataloudessa taas vedotaan lisätutkimuksen tarpeeseen. Tutkittua tietoa muun muassa maatalousmaan hiilensidonnasta tai nautakarjatalouden päästövähennyskeinoista toki tarvitaan, mutta tutkimus ei vähennä päästöjä. Käynnissä oleva EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kansallinen valmistelu on mahdollisuus suunnata maatalouspolitiikka tukemaan aiempaa vaikuttavammin ilmastotyötä. Uudistuksilla lukitaan maatalouspolitiikan tuet seuraaviksi seitsemäksi vuodeksi. Tilaisuutta ei ole varaa päästää käsistä.

Keinoja on valittavaksi asti. Ymmärrys tilanteen vakavuudesta ja tahto konkreettisiin tekoihin on lisääntynyt. Palataan siis alkuun: jokainen vuosi merkitsee. Siksi jokainen syy lykätä kriittisiä ilmastopoliittisia päätöksiä on huono syy. Poliittisten päättäjien haaste on nostaa katse vaalikauden päivänpolttavista vuosiin 2030, 2035 ja 2050 ja tehdä rohkeat ja hallitusohjelmankin kannalta välttämättömät päätökset.

Leena Ylä-Mononen

ylijohtaja, ympäristöministeriö

