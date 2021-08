Suomen tietä irti turpeesta mutkistavat poukkoilevan politiikan perintö ja turvealan yrittäjävetoisuus.

Simo Häyrynen nosti esiin (HS Vieraskynä 13.8.) Irlannin turvesiirtymän esimerkkinä, josta Suomen on mahdollista ottaa oppia turpeen energiakäytöstä luopuessaan. Irlannin turvetta koskeva päätöksenteko osoittaa, että turvesiirtymä on mahdollinen, vaikka turpeella olisi merkittävä energiapoliittinen, aluetaloudellinen ja sosiokulttuurinen rooli.

Jokainen valtio kohtaa energiasiirtymät ja niiden mukanaan tuomat haasteet omista poliittisista ja historiallisista lähtökohdistaan. Suomessa turve-energiasta luopumista vaikeuttavat etenkin turvealan yrittäjävetoisuus sekä viime vuosikymmeninä harjoitetun turvetta koskevan päätöksenteon epäjohdonmukaisuus.

Irlannissa turvealalla työskentelevistä valtaosa on valtionyhtiön työntekijöitä, joiden asemaa siirtymän keskellä turvaavat työnantajan monimuotoiset tukipaketit. Sen sijaan Suomessa turvetuotanto on yrittäjävetoista, ja turpeen tuotannon investoinnit ja riskit ovat jääneet pääsääntöisesti yrittäjien itsensä kannettavaksi. Suuri osa suomalaisista turvealan toimijoista kohtaakin nyt turvealan nopean alasajon jopa satojentuhansien eurojen velat kannettavanaan.

Osaltaan suomalaista turvesiirtymää hankaloittaa aiempien vuosikymmenten poukkoilevan turvepolitiikan painolasti. Vielä vuonna 2008 hallitusohjelmaan kirjattiin pyrkimys saada määriteltyä turve hitaasti uusiutuvaksi energiaraaka-aineeksi ja edistää näin turpeen energiakäyttöä myös kansainvälisesti. Siihen nähden vuoden 2019 hallitusohjelman linjaus puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä on nopea ja perustavanlaatuinen suunnanmuutos. Samaan aikaan päätös luopua turve-energiasta tehtiin kuitenkin niin myöhään, että turpeen energiakäyttö vähenee markkinaehtoisesti ennakoitua nopeammin vaarantaen alan toimijoille luvatun oikeudenmukaisen siirtymän.

Vaikka turpeen merkitys suomalaiselle identiteetille ja kulttuurille ei ole suoraan verrattavissa Irlannin kontekstiin, ei turve-elinkeinon merkityksiä sitä harjoittaville alueille ja ihmisille ole syytä aliarvioida. Myös Suomessa turvesoita on otettu taloudelliseen käyttöön aluepoliittisena ohjauskeinona valtion voimallisella tuella ja osana suomalaisen yhteiskunnan modernisaatioprosessia. Turvetuotanto on Suomessakin tekijöilleen elämäntyö ja elämäntapa ja siten kiinteä osa tuotantoalueiden ihmisten, sukujen ja yhteisöjen identiteettiä.

Kansainvälisesti onnistuneille energiasiirtymille on ollut yhteistä riittävä aikajänne, johdonmukainen poliittinen linjaus, oikein kohdennetut tukitoimenpiteet sekä siirtymän kohteena olevien osallistaminen siirtymätoimien suunnitteluun. Suomalaisessa turvepolitiikassa näistä kriteereistä ei ole toteutunut yksikään. Siitä huolimatta siirtymä kohti polttoon perustumattomia energiaratkaisuja on ilmastosyistä sekä välttämätön että kiireellinen. On kuitenkin tärkeää toteuttaa turvealan siirtymä tavalla, joka on sosiaalisesti oikeudenmukainen eikä vaaranna Suomessa harjoitetun ilmastopolitiikan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Hanna Lempinen

Arktinen keskus, Lapin yliopisto

