Julkisesta liikenteestä riippuvaisten ihmisten liikkumismahdollisuuksia sekä kaupunkien ja kansallisen tason ilmastotavoitteita ei ole huomioitu riittävän perusteellisesti.

Päätös Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) yhtiöittämisestä tulee vaikuttamaan tulevina vuosikymmeninä yli miljoonaan alueella asuvaan ja asioivaan ihmiseen sekä siihen, miten miljoonia euroja tullaan käyttämään. Vaikka päätös on erittäin merkittävä, näyttää päätöksentekoprosessin läpinäkyvyydessä ja kattavuudessa olevan puutteita.

Julkisesti saatavilla oleva materiaali prosessista on niukkaa. Tietoa ei ole saatavilla siitä, miten prosessi on edennyt vuosien kuluessa ja millaisia toimenpiteitä on toteutettu sen oikeuden- ja lainmukaisuuden varmistamiseksi. Julkinen keskustelu mediassa on ollut vähäistä eikä avoimien keskustelufoorumeiden järjestämistä ole osoitettavissa. Jopa HKL:n henkilöstö on ilmaissut epätietoisuutensa prosessista. Edes vetoaminen kilpailuedun tarjoamisesta pidättäytymiseen ei riittäisi argumenttina näin merkittävässä päätöksentekoprosessissa, jonka legitimiteetin tulisi ehdottomasti säilyä kyseenalaistamattomana.

Saatavilla olevat tiedot prosessin yksityiskohdista osoittavat, että tavoitteita ei ole ilmaistu selkeästi eikä niitä ole laitettu tärkeysjärjestykseen. Alueraideliikenteen organisoitumisen olemassaolevia ja varteenotettavia vaihtoehtoja on käsitelty pintapuolisesti. Arviointikriteerit ovat painottuneet liikekirjanpitoon ja oikeudellisten sopimusten oletettuun monimutkaisuuteen. Näyttää siltä, että useita tärkeitä näkökohtia ei ole huomioitu riittävän perusteellisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi tasa-arvonäkökohdat, kuten julkisesta liikenteestä riippuvaisten ihmisten liikkumismahdollisuudet, kaupunkien ja kansallisen tason ilmastotavoitteet, asiakassuhteet ja työnantajan imago.

Näinkin merkittävä päätös vaatii korkealaatuisen arviointiprosessin, jotta päätöksentekoa voidaan tukea. Demokraattiset instituutiot eivät ainoastaan ole olemassa, vaan ne luovat itsensä uudelleen käynnissä olevien prosessien myötä. Jos haluamme päätösten olevan vaikuttavia ja hyväksyttäviä, tarvitsemme läpinäkyviä ja kattavia päätöksentekoprosesseja. Yhtiöittämisestä ei tule tehdä hätiköityjä päätöksiä. Aluejoukkoliikenteen järjestämismallin muutoksen arviointi tulisi suorittaa tavalla, jossa vaihtoehdot ja kriteerit on huomioitu nykyistä kattavammin.

Milos Mladenovic

apulaisprofessori, maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka

Aalto-yliopisto

