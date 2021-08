Poliisien määrää joudutaan vähentämään, ellei lisärahoja budjettikehykseen tule (HS 14.8.). Toimenpide vaarantaisi koko suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden ja luottamuksen. Hallituksen pitää toimia päinvastoin. Entinen paikallispoliisijärjestelmä ja liikkuva poliisi on palautettava.

Liikennekuri ja ihmisten yleinen turvallisuus ovat jo nyt kovalla koetuksella, kun poliiseja ei riitä kaikkialle. Kenen älynväläys lienee ollut tämä poliisitoiminnan purkaminen? Sillä on tehty Suomessa todellinen karhunpalvelus. Ihmiset eivät uskalla liikkua iltaisin. Liikennekuri on höltynyt, vaikka kuinka pystytettäisiin kamerapylväitä. Meno on villiä. Liikenneonnettomuuksissa syynä on usein valtava ylinopeus.

Paikallispoliisi voi rauhoittaa pienilläkin paikkakunnilla kontrolloimattoman kaahailun. Poliisien virkoja pitää lisätä tuntuvasti, ei vähentää. Missä ihmeen kuplassa hallitus ja ministerit elävät?

Hannu Musakka

Kaavi

