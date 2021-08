Iso haaste on se, että liian moni opiskelija siirtyy perusopetuksesta toiselle asteelle puutteellisin tiedoin ja taidoin, mikä heikentää valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin.

Jukka Söderdahl kaipasi toisen asteen koulutukseen kokonaisuudistusta, jotta toisen asteen koulutus vastaisi paremmin tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeisiin (HS Mielipide 17.8.). Söderdahl viittasi eduskuntakäsittelyssä olevaan koulutuspoliittiseen selontekoon ja siihen, että tavoitteena on, että toisen asteen koulutus turvaa koko nuorisoikäluokalle vahvan yleissivistävän ja ammatillisen perustan jatko-opintoihin ja työelämään.

Tämä tavoite on koulutuksen järjestäjien laajasti jakama, ja suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuuksia on, että meillä ei ole umpiperiä. Ammatillinen koulutus antaa paitsi valmiudet työelämään myös mahdollisuuden jatkaa opintoja korkea-asteella. Iso haaste on tällä hetkellä se, että liian moni opiskelija siirtyy perusopetuksesta toiselle asteelle puutteellisin tiedoin ja taidoin. Peruskoulun jälkeen osaamisen on oltava sillä tasolla, että opinnoista ja oppivelvollisuudesta voi suoriutua. Näin myös varmistetaan se, että valmiudet jatko-opintoihin ovat kunnossa.

Toinen aste ei tarvitse Söderdahlin kaipaamaa kokonaisvaltaista uudistamista, sillä molemmat koulutusmuodot, lukio ja ammatillinen koulutus, on juuri uudistettu ja oppivelvollisuutta laajennettu. Näiden uudistusten toimeenpano on pahasti kesken. Koulutusmuotojen yhdistämistä ei tarvita.

Toisen asteen koulutus tarvitsee nyt uusien reformien sijaan työrauhaa ja aikaa uudistusten toimeenpanoon. Suurin haaste on se, että kummankaan koulutusmuodon osalta rahoitus ei vastaa todellisia kustannuksia. Tehtyjen uudistusten toimeenpanoon on nyt panostettava erityisesti resurssien muodossa: nostamalla asteittain sekä ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta että lukiokoulutuksen yksikköhintoja. Molemmat kärsivät edellisten hallituskausien leikkauksista. Erityisesti oppivelvollisuuden laajennuksen kustannuksia ja muita vaikutuksia on seurattava tarkkaan.

Laura Rissanen

johtaja, Sivistystyönantajat

