Afganistanin tulevalla hallinnolla on riittävät tulolähteet totalitaristiseen valtansa säilyttämiseen ja johtavan luokan elitistiseen elämään.

Afganistanin tapahtumat oikeuttavat muutamaan arvioon. Yksi selkeimpiä havaintoja yhteiskuntajärjestelmien evoluutiossa on ollut vaikeus siirtyä totalitarismista tai yksinvaltiudesta demokraattisen hallintomallin. Kirjassaan Power and Prosperity amerikkalainen taloustieteilijä Mancur Olson esittää tälle selityksen: kannusteet siihen puuttuvat.

Kun Britanniassa mainion vallankumouksen 1688–1689 seurauksena oli löydetty kannustin rajoittaa kuninkaan yksinvaltiutta, siellä säädetty laki (Bill of Rights) toteutti vallan jakamisen kuninkaan ja parlamentin kesken. Tällä oli suuri merkitys sittemmin Yhdysvaltojen vastaavalle vuoden 1791 laille, jolla tarkoitetaan maan perustuslain kymmentä ensimmäistä lisäystä. Ne määrittelivät kansalaisten perusoikeudet. Vallanjako maassa onnistui, kun itsenäisyysjulistuksen vuonna 1776 antaneet 13 hyvinkin erilaista siirtokuntaa onnistuivat siitä sopimaan.

Muilta osin siirtyminen demokratiaan eli vallan tilapäisyyteen, äänestäjien kilpailuttamiseen ja vallan kolmijako-opin toteuttamiseen on ollut poikkeuksellista. Toisen maailmansodan läntiset voittajavaltiot tuhosivat hävinneiden osapuolten Saksan, Italian ja Japanin natsistiset ja fasistiset hallinnot. Demokratia toteutettiin niissä voittajien aseilla pakkotoimin. Neuvostoliiton hajoaminen puolestaan mahdollisti demokraattisen hallinnon toteutumisen sen satelliiteissa Itä-Euroopassa.

Afganistanin tuleva hallinto ei kaikesta päätellen pyrikään edistämään kansan parasta eikä sen hyvinvointia. Sillä on riittävät tulolähteet totalitaristiseen valtansa säilyttämiseen ja johtavan luokan elitistiseen elämään. Sillä on tulolähteinään huumeiden tuotanto, kaivostulot ja kansalaisten verotus tien päällä. Sen ei siksi tarvitse edes sortua yliverotukseen, jonka tuhovaikutuksesta Raimo Tyykiluodon kirja Hirmut hallitsijat: 52 diktaattoria on täynnä esimerkkejä. Sillä on uskonnollis-ideologinen tehtävä maailmannäyttämöllä. Se ei lupaa hyvää.

Vesa Kanniainen

kansantaloustieteen emeritusprofessori,

sotatieteiden tohtori, Helsinki

