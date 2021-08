Main ContentPlaceholder

Mielipide | Kolumni

Isä veti joukot Afganistanista

Joe Biden on pitkästä aikaa Yhdysvaltain presidentti, jonka oma poika on palvellut armeijassa sota-alueella. Samassa tilanteessa on Suomessa viimeksi ollut Juho Kusti Paasikivi.

Tuore tanskalais­elokuva Yhdet vielä kertoo alko­holisteista. Juopot juovat ja keksivät juomiselle aina syyn, jonkun tarinan. Elokuvan valaisevin hetki liittyy juuri kertomusten merkitykseen ja siihen, miten tarinat ohjaavat meitä. Elokuvan päähenkilö on historian opettaja, joka elokuvan avainkohtauksessa esittelee lukiolaisille kolme ehdokasta ja kysyy: Ketä heistä äänestäisit vaaleissa? Ehdokas A on polion runtelema, kuuntelee astrologeja, valehtelee, pettää vaimoaan ja polttaa ketjussa. Ehdokas B on vaalien sarjahäviäjä, ylipainoinen, ihmisenä mahdoton, kova juomaan ja ketjupolttaja hänkin. Kolmas ehdokas C on sotasankari, joka kohtelee naisia arvokkaasti, rakastaa eläimiä ja juo hyvin vähän. Lukiolaisten äänet saa ehdokas C. Siis ihan kaikki äänet. Sitten paljastuu, keitä valtiojohtajia A, B ja C ovat oikeasti. A oli Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt, B oli Britannian valtiojohtaja Winston Churchill ja C Saksan kansallissosialistien Adolf Hitler. Kaikki ei ole sitä, mitä luulisi, opettaja huomauttaa elokuvassa oppilailleen. Sillä on väliä, mikä tarina kerrotaan. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti huhtikuussa puheen, jossa hän perusteli joukkojen vetämistä Afganistanista. Nyt tiedetään, mitä siitä seurasi. Tällä tietoa kaaos ja hätää. Huhtikuisessa puheessaan Biden vetosi tavaramerkkiinsä, perheimagoon, ja nosti esiin poikansa Beau Bidenin, joka kuoli aivosyöpään vuonna 2015. ”Olen ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti 40 vuoteen, jonka poika on palvellut asevoimissa sota-alueella”, Biden sanoi. Beau Biden palveli Irakissa vuosina 2008–2009 majurina. Joe Biden siis veti joukot Afganistanista ei vain presidenttinä vaan myös isänä. Isä ei halunnut siirtää vastuuta sodan jatkamisesta seuraavalle presidentille. Presidentin puhe oli tietenkin tunteikasta retoriikkaa ja suoraviivainen vastaus monimutkaiseen tilanteeseen, johon kytkeytyy historiaa, suurvaltapolitiikkaa, huumekauppaa ja terrorismia. Olisi silti perin outoa, jos henkilökohtaiset surut ja muistot eivät vaikuttaisi johtajiin. Bidenin asemassa on Suomessa ollut viimeksi Juho Kusti Paasikivi. Isä-Paasikivi oli presidenttinä vuosina 1946–1956 ja sotavuosina hän toimi diplomaattina, rauhanneuvottelijana ja ministerinä, kun poika, everstiluutnantti Juhani, soti rintamalla ilmatorjuntakomentajana. Vuonna 1942 uudenvuoden aatonaattona Juhani kuoli 41-vuotiaana sydänhalvaukseen esikuntatoimistossaan Semsjärvellä. Emme voi tarkasti tietää, mitä Paasikivi ajatteli pojan kaatumisesta tai miten se vaikutti hänen ajatteluunsa. Sen tiedämme, että Paasikiven pojanpojasta tuli sotaorpo. Tiedämme myös, että lapsenlapselleen muuten henkiseksi hirmujohtajaksi tiedetty pappa-Paasikivi osoitti poikkeuksellisesti lämpöä ja myötätuntoa. Kirjoittaja on Helsingin Sanomien elokuvatoimittaja.