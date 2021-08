Tehkää tiettäväksi, että jokainen rokotuksen ottaja edistää vapautumista kuristavista koronavirusrajoituksista.

Eri alojen taiteilijoiden äänekkäät hätähuudot kulttuuritapahtumien palauttamisen puolesta ovat voimistuneet. Ilma on sakeana hallituksen ja viranomaisten koronavirussäädösten ja -ohjeiden laadun arvostelua. Kulttuurialan edunvalvonta antaa pontta vaatimuksille. Olen ahdistuneena seurannut tilannetta, sillä tunnen myötätuntoa molempia osapuolia kohtaan.

Toimivassa demokratiassa lait, asetukset ja säädökset sekä suojaavat että rajoittavat meitä. Suomessa meitä on hellitty hallinnolla, jonka päätökset ovat yleensä järkeviä ja ennakoitavissa. Luottamus viranomaisten hyvään hallintotapaan ja asiantuntemukseen on ollut vahva.

Entä kun tätä järjestystä uhkasi nopeasti leviävä, arvaamaton virus, joka edelleen aiheuttaa monelle vakavan sairauden tai jopa kuoleman? Kun yksi virusmuoto saatiin jotenkin hallintaan, syntyi uusi, ovelampi variantti.

Lääketieteen ja terveydenhuollon asiantuntijat ovat tehneet hartiavoimin työtä pysyäkseen ajan tasalla viruksen oikuista, ja heitä kuuntelevat päätöksentekijät joutuvat kontrolloimaan epidemiaa alati vaihtuvin ohjein ja rajoituksin. Jokainen heistä ja meistä kamppailee saman tuntemattoman uhan kanssa. Jokaisen päätöksen takana on epävarmuus, missä, millä vauhdilla ja kenen kimppuun virus hyökkää huomenna. Kukaan ei tiedä.

Suomen koronavirusstrategian päämäärä on ollut ehkäistä vakavaa tautia, estää kuolemia, säästää elinvuosia ja pitää yllä terveydenhuollon kantokykyä. On ajateltu, että tämä päämäärä saavutetaan, kun jokainen halukas on saanut kaksi annosta koronarokotetta. Rokotukset ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia. Rajoitusten hyötyjen ja haittojen suhdetta voidaan punnita, kun riittävä rokotuskattavuus on saavutettu.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on todennut, että kun kattavuus saadaan 80–90 prosenttiin, pääsemme jo mahdollisimman normaaliin elämään – siihen ihanaan, normaaliin elämään, johon kuuluvat kipeästi kaivatut ja arvostetut taide-elämykset.

Ehdotan taiteilijoille ja taide- ja kulttuurijärjestöjen edustajille, että he astuisivat nyt rohkeasti julkisuuteen rokotusmyönteisyyden sanansaattajina.

Te tunnetut, ihaillut artistit: ottakaa rokotukset ja kertokaa se muille. Yhdistäkää asiallinen, tutkittu, tieteellinen tieto luovaan osaamiseenne ja levittäkää asennetta, joka tähtää Suomen rokotuskattavuuden mahdollisimman nopeaan nousuun 90 prosenttiin. Tällä en tarkoita oman taiteenne alistamista rokotuskampanjalle, vaan esimerkiksi rokotuksia tukevien mielenosoituksien järjestämistä turvavälein ja muunlaisia julkisuustempauksia. Tehkää tiettäväksi, että jokainen rokotuksen ottaja edistää vapautumista kuristavista rajoituksista. Matka ei ole enää pitkä.

Leila Peltonen

Helsinki

