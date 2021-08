Esimerkkejä jo toteutetuista esteettömistä leikkipuistoista ovat leikkipuisto Piika Malminkartanossa ja leikkipuisto Linja Kalliossa.

Nimimerkki Liikuntavammaisen lapsen äiti toivoi, että Helsinki huomioisi leikkipuistoissa esteettömyyden (HS Mielipide 18.8.).

Iloksemme voimme vastata, että esteettömyys on jo pitkään huomioitu leikkipuistojen ja -paikkojen suunnittelussa. Kaupungin tavoitteena on rakentaa viihtyisää ja turvallista ympäristöä tasapuolisesti kaikille helsinkiläisille.

Kun yksittäisen leikkialueen rakentamista tai peruskorjausta suunnitellaan, tarkastellaan ensin sitä, millaisia palveluita alueella on kokonaisuutena. Osa leikkialueista suunnitellaan palvelemaan paremmin tiettyjä käyttäjäryhmiä, kuten nuorisoa tai liikkumis- ja toimimisesteisiä lapsia. Leikkialueet pyritään sijoittamaan tasapuolisesti lähelle käyttäjiä.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa eri puolilla Helsinkiä on 19 esteetöntä leikkipuistoa, joista osa on niin sanottuja erikoistason esteettömiä puistoja. Esimerkkejä jo toteutetuista esteettömistä leikkipuistoista ovat leikkipuisto Piika Malminkartanossa ja leikkipuisto Linja Kalliossa.

Esteettömyyden perus- ja erikoistasolle on määritelty kriteerit, joita noudatetaan uusien leikkialueiden suunnittelussa ja vanhojen korjauksissa. Vuodesta 2008 lähtien esteettömyys on otettu huomioon myös leikkivälinetoimittajien kilpailutusten kriteereissä. Tämä on lisännyt välinevalmistajien aktiivisuutta kehittää uusia ja olemassa olevia leikki-välineitä esteettömiksi.

