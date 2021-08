Perheenyhdistämisprosessia varten afgaanien on täytynyt matkustaa Suomen Intian suurlähetystöön. Matkustaminen sinne on ollut lähes mahdotonta.

Suomessa on tällä hetkellä lukuisia afgaaneja, jotka pelkäävät Afganistanissa asuvien läheistensä puolesta. Osa heistä kuuluu perheenyhdistämisen piiriin, ja heillä olisi mahdollisuus saada turvaa Suomesta – paitsi että perheenyhdistäminen ei ole ollut mahdollista puoleentoista vuoteen.

Perheenyhdistämisprosessia varten afgaanien on täytynyt matkustaa Suomen Intian suurlähetystöön New Delhiin. Matkustaminen sinne laillisesti on ollut kuitenkin koronavirusrajoitusten vuoksi lähes mahdotonta. Myös jonot edustustoon ovat pitkiä, eikä uusia aikoja myönnetä.

Suomi on perustellut perheenyhdistämisprosessien katkoa pandemialla, mutta on vaikeaa uskoa, ettei puolessatoista vuodessa ongelmaan olisi löytynyt ratkaisua. Keinoja kyllä on, jos niitä halutaan etsiä. Mallia voi katsoa muista EU-maista, ja luulisi, että tänä aikana olisi kehitelty etäkäytäntöjä konsulipalvelujen tarjoamiseksi.

On järjetöntä, että perheenyhdistämisprosessien vauhdittamiseen on herätty vasta nyt, kun kriisi on eskaloitunut katastrofaaliseksi. Mahdollisuuksia konsulipalvelujen järjestämiseen perheenyhdistämistä varten olisi pitänyt selvittää jo kauan aikaa sitten. Tämä saattaa vaatia lakimuutoksia, joita on mahdollista tehdä nopeastikin, jos poliittista tahtoa on.

Perheenyhdistäminen on ihmisoikeus ja konsulipalvelut ovat lakisääteisiä palveluita, joita Suomen viranomaisten tulee tarjota. Tähän sitovat sekä Suomen lait että kansainväliset ihmisoikeussopimukset.

Vetoan ministereihin: tehkää sitä humaania politiikkaa, jota sanotte tekevänne. Kyse on ihmisten hengistä.

Oona Varinowski

poliittinen avustaja (vihr), Vantaa

