Lapsilla ja nuorilla ei aina ole sanastoa tai keinoja kertoa heihin kohdistuneista kielteisistä tapahtumista tai ymmärrystä, mikä on väkivaltaa tai kaltoinkohtelua.

Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet seurata uutisia vakavista lasten välisistä väkivaltatilanteista ja lapsiin kohdistuneista henkirikoksista. Lisäksi olemme lukeneet siitä, miten huoli lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta netissä on lisääntynyt koronavuoden aikana.

Ihmetystä on herättänyt se, että tapahtumat ovat voineet jatkua: Miksi lapset eivät ole kertoneet kokemuksistaan? Miten lapsien kanssa tulisi ottaa puheeksi ikävät asiat?

Tutkimuksista tiedetään, että lapset eivät kerro vanhemmille ja harvoin viranomaisillekaan heihin kohdistuneesta väkivallasta, koska he kokevat häpeää tai eivät usko, että kertomisesta olisi apua. He syyttävät tapahtuneesta itseään, pelkäävät aikuisen reaktiota tai eivät halua huolestuttaa aikuista.

Pelastakaa Lapset ry:n Grooming-selvityksessä nuoret toivat kuitenkin esille, että he olisivat valmiita puhumaan kokemuksistaan huoltajilleen, mutta vain harva todellisuudessa tekee niin. Lapset ja nuoret siis toivovat aloitetta meiltä heitä kohtaavilta aikuisilta.

Lapsilla ja nuorilla ei itsellään aina ole sanastoa tai keinoja kertoa heihin kohdistuneista kielteisistä tapahtumista tai ymmärrystä, mikä on väkivaltaa tai kaltoinkohtelua, ellei heille näitä opeteta. Lapset ja nuoret tarvitsevat ennaltaehkäisevästi ja varhain oikeaa tietoa.

Tiedetään myös, että jos lapsia on tuettu ja kannustettu omien asioiden kertomisessa, he ovat valmiimpia puhumaan myös vaikeista kokemuksistaan. Ei siis turhaan puhuta yhdessä syömisen ja ruokapöytäkeskusteluiden merkityksestä.

Kertomisen esteenä saattaa myös olla aikuisen reaktio: aikuisen omat epävarmuuden ja riittämättömyyden pelot, häpeä tai ahdistus, jotka heräävät keskustelun yhteydessä. Aikuinen saattaa kokea, että hänen täytyy osata ratkaista tilanne tai vastata lapsen kysymyksiin. Vastauksia enemmän lapsi tarvitsee läsnä olevaa aikuista, joka kuuntelee avoimin mielin lapsen kertomuksen, yhdessä pohtii vastauksia ja ratkaisuja sekä sanoittaa tunteita.

Koulut ovat alkaneet nyt toista kertaa koronaviruspandemian varjossa, mikä on jo sinällään omiaan lisäämään lasten kokemaa huolta ja mahdollisia pelkoja. On entistä tärkeämpää, että pystymme olemaan läsnä, kohtaamaan ja kuuntelemaan lapsia herkällä korvalla. Kaikesta ei tarvitse huolestua. Epävarmuus ja huoli kuuluvat elämään, ja niistä selvitään yhdessä.

On kuitenkin tärkeää voida luoda ilmapiiri, jossa lapsi voi tulla kertomaan huolistaan jo varhaisessa vaiheessa. Lapselta kannattaa kysyä, mitä hänelle kuuluu, miten päivä sujui, mitä hän on tehnyt kavereiden kanssa, mikä on ollut kivaa tai ei kivaa, ja pysähtyä kuuntelemaan lapsen vastauksia. Meidän lapsia kohtaavien aikuisten vastuulla on avata keskustelu ja uskaltaa kysyä ja kuunnella.

Aino Juusola

psykologi, väitöskirjatutkija, tietokirjailija

Åbo Akademi ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Eeva Aronen

lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri

Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala

