Nuorten määrä vapaapalokuntatoiminnassa on vähentynyt kahden viime vuoden aikana.

Nuoriin kohdistuvat koronarajoitukset ovat herättäneet keskustelua. Moni on huolestunut nuorten mahdollisuudesta harrastaa sekä ylläpitää sosiaalisia suhteitaan ja mielenterveyttään.

Pelastusalalla huoli ulottuu vielä laajemmalle: miten turvataan tulevaisuuden pelastustoiminta?

Pelastustehtävien harjoittelu on pääsääntöisesti yhteistyössä tehtävää lähitoimintaa. Viranomaismääräysten takia palokuntanuorten toiminta on suurelta osin ollut pysähdyksissä.

Palokuntien ilmoittamien tietojen mukaan nuorten määrä vapaapalokuntatoiminnassa on vähentynyt kahden viime vuoden aikana 16 prosenttia. Myös nuorten ajallinen osallistuminen on romahtanut: osallistumistunnit elokuuhun 2021 mennessä ovat alle seitsemän prosenttia vuoden 2019 tunneista. Lisäksi uusien tulokkaiden määrä on laskenut. Tänä vuonna mukaan on tullut lähes 90 prosenttia vähemmän lapsia ja nuoria vuoteen 2019 verrattuna.

Nuorten palokuntatoiminta vaikuttaa turvallisuuteen kahdella tavalla: vapaapalokunnassa opitut turvallisuustaidot ja -asenne vaikuttavat nuoren arjen toimintaan. Lisäksi monista tulee aikuisena palokuntien hälytysosastojen jäseniä ja osa hakeutuu pelastuslaitokselle töihin.

Koko yhteiskunnalle keskeinen kysymys on se, mitä tapahtuu, jos luvut jatkavat laskuaan. Mistä saadaan jatkajia hälytysosastoihin, kun väki vanhenee? Sopimuspalokunnat osallistuvat noin 60 prosenttiin pelastustehtävistä.

Kalajoen maastopalo havahdutti monet näkemään pelastusalan toimijoiden merkityksen. Tuore ilmastonmuutosraportti muistuttaa siitä, että pelastusalaa tarvitaan hoitamaan lisääntyviä tulvia, myrskyjä, maastopaloja ja muita häiriötilanteita. Nyt on oikea aika pitää huolta siitä, että palokunnilla on jatkossa riittävät henkilöresurssit.

Petri Jaatinen

palokuntajohtaja

Niko Ara

kehittämispäällikkö, palokuntien harrastustoiminta

Suomen pelastusalan keskusjärjestö

