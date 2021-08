Erikoispsykologien yliopistokoulutus on lainmuutosten myötä muuttunut niin, että koulutuksen kulut katetaan opiskelijamaksuin.

Nimimerkki Lastaan kannatteleva äiti kuvasi koskettavasti huoltaan lapsestaan, joka on jonottanut pääsyä neuropsykologiseen kuntoutukseen jo puolentoista vuoden ajan (HS Mielipide 15.8.). Kirjoittaja peräänkuulutti koulutuksen lisäämistä kuntouttajien saatavuuden varmistamiseksi.

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutusta annetaan Helsingin yliopistossa, yhteistyössä valtakunnallisen psykologian yliopistoverkoston (Psykonet) kanssa. Koulutuspaikkoja on kymmenen viime vuoden ajan jatkuvasti lisätty, ja nimenomaan lasten kanssa työskenteleviä psykologeja on hakeutunut koulutukseen runsaasti. Neuropsykologien alueellisessa saatavuudessa on kuitenkin yhä suuria eroja.

Koulutuksen alueellisesti tasa-arvoisen tarjoamisen ja koulutusmäärien lisäämisen kannalta haasteena on rahoituksen epävarmuus. Erikoispsykologien yliopistokoulutus on lainmuutosten myötä muuttunut niin, että koulutuksen kulut katetaan opiskelijamaksuin. Tämä asettaa koulutettavat epätasa-arvoiseen tilanteeseen; osalla työnantaja osallistuu kuluihin, osalla ne jäävät täysin itse maksettaviksi. Neuropsykologit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, ja opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi myös sosiaali- ja terveysministeriön kanssa pyritään parhaillaan neuvottelemaan ratkaisun löytämiseksi.

Olemme nimimerkkikirjoittajan kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä, että koulutuksen kehittäminen ja neuropsykologien määrän varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kuntoutuksen saatavuuden lisäämiseksi myös kuntoutustyön alueellisiin olosuhteisiin tulee panostaa. Neuropsykologisella työllä on tärkeä rooli osana sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmäämme.

Laura Hokkanen

neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen vastuuprofessori, Helsingin yliopisto

Erja Poutiainen

neuropsykologian erikoistumislautakunnan puheenjohtaja, Suomen neuropsykologinen yhdistys

Tanja Sarlin

koordinaattori, Psykonet, Turun yliopisto

