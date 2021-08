Neuvolassa terveydenhoitajan jatkuva vaihtuminen lisää riskiä siihen, ettei perheiden tuen ja hoidon tarpeita tunnisteta ajoissa.

Korona-aikana, mutta myös jo ennen pandemiaa, neuvoloiden palveluja on monilla paikkakunnilla supistettu, eikä perustehtäviin ole jäänyt riittävästi aikaa. Neuvoloiden terveydenhoitajia on valjastettu runsaasti tartunnanjäljitykseen ja joukkorokotuksiin. Heidät on voitu siirtää jopa saman päivän aikana äkillisiin koronatehtäviin, vastaanottoaikoja on peruttu tai siirretty eri terveydenhoitajille ja palvelut ovat ruuhkautuneet. Luottamuksellisen asiakassuhteen jatkuvuudesta ja turvallisuuden tunteesta ei ole voitu huolehtia. Tilanteen haasteellisuus sekä perheiden että työntekijöidenkin kannalta tulee selkeästi esille myös korona-aikana tehdyissä asiantuntijaraporteissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrävuosittain tekemien asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaan perheet ovat tyytyväisimpiä terveydenhoitajan ja perheen väliseen vuorovaikutukseen, tuttuuteen ja luottamuksellisuuteen. Tutkimusten mukaan perheet hyötyvät neuvolapalveluista eniten silloin, kun he asioivat saman terveydenhoitajan vastaanotolla niin äitiys- kuin lastenneuvolassa. Tämän vuoksi suurin osa terveydenhoitajista tekee kansallisten linjausten mukaisesti yhdistelmätyötä, jolloin terveydenhoitaja hoitaa samaa perhettä raskauden alusta lapsen kouluun menoon asti.

Perheen säännölliset tapaamiset ja tunteminen helpottavat erityisesti vaikeista asioista, kuten parisuhdepulmista, mielenterveysongelmista, taloudellisista vaikeuksista tai väkivallasta keskustelua. Kun työntekijä tuntee perheen, tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja sen räätälöinti perheen tarpeisiin onnistuu parhaiten. Nyt hoidon jatkuvuuden rikkoutuessa on selvä riski siihen, että tuen ja hoidon tarpeiden tunnistaminen viivästyy. Se voi pahimmillaan olla henkeä uhkaava tilanne.

Eri yhteyksissä on tullut esille epäkohta, että erityisesti isoissa kaupungeissa käytössä oleva neuvolan keskitetty ajanvaraus ei tue ”pysyviä” asiakassuhteita. Ajanvarauksessa ei ole riittävästi pystytty noudattamaan periaatetta, että perheellä olisi mahdollisuuksien mukaan sama terveydenhoitaja.

Neuvoloissa työskentelevät terveydenhoitajat ovat kansanterveystyön rautaisia asiantuntijoita, ja heillä on vahva äitiys- ja lastenneuvolatyön osaaminen. Työ painottuu raskauden seurantaan, lapsen kasvun ja kehityksen seurantaan, vanhemmuuden tukemiseen, koko perheen terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sekä sairauksien ehkäisyyn ja oikea-aikaisen varhaisen tuen tarjoamiseen.

Perheiden aitoon kohtaamiseen sekä yksilölliseen ohjaamiseen ja tukemiseen tarvitaan riittävät ajalliset resurssit. Neuvoloiden henkilöstövoimavarat ovat kohentuneet 2000-luvun alusta, mutta ne eivät edelleenkään ole kansallisten suositusten mukaisia.

Sote-uudistuksessa on keskeistä, että neuvoloiden toimintaedellytykset – vähintään suosituksen mukaiset henkilöstövoimavarat, tuttu työntekijä ja riittävä aika asiakkaiden kohtaamiseen – turvataan kaikissa tilanteissa.

Tuovi Hakulinen

tutkimuspäällikkö, dosentti

Ulla Korpilahti

kehittämispäällikkö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tiina Mäenpää

puheenjohtaja

Suomen terveydenhoitajaliitto

