Afganistanin naisten oikeuksia on käytetty jo ainakin sata vuotta erilaisten poliittisten päämäärien saavuttamiseen.

Vierailin maan sisäisten pakolaisten leirillä Kabulin laitamilla vuonna 2012. Olimme Afganistanissa tekemässä juttua siitä, miten naisten asema oli muuttunut kymmenen vuotta Taleban-hallinnon kaatumisen jälkeen.

Tapasimme naisen nimeltä Shah Koko. Pyysin saada kuvata häntä. Suvun miehet ja pojat kerääntyivät Kokon ympärille pohtimaan, olisiko kuvan ottaminen sopivaa.

Valokuvassani on Shah Koko, taivaansiniseen burkaan kääriytyneenä. Tiheän ristikon läpi hän luultavasti katsoo kohti kameraa.

Kuvassa Shah Koko sukulaismiesten ympäröimänä.

Afgaaninaisia on alistettu pitkään.

Muutos parempaan on ollut hidasta vahvojen perinteiden, heikon valtiorakenteen ja jatkuvien sotien takia.

Lukuisat hallitsijat ja valloittajat ovat vuosien saatossa yrittäneet ottaa Afganistania haltuunsa, joko vapauttamalla naiset tai sulkemalla heidät neljän seinän sisään. Naisten oikeudet eivät ole olleet tärkein arvo sinänsä, vaan heidän elämäänsä on käytetty erilaisten poliittisten päämäärien saavuttamiseen.

Itsenäisen Afganistanin ensimmäinen kuningas Amanullah Khan (hallitsi vuosina 1919–1929) pyrki lujittamaan valtaansa modernisaatioprojekteilla. Hän vähensi heimopäälliköiden sekä uskonnollisten johtajien roolia ja vaati samalla naisia unohtamaan huivinsa ja kulkemaan länsimaisissa vaatteissa.

Vastustus oli laajaa, ja uudistukset unohdettiin. Naiset saivat taas huivit päähänsä.

1970-luvun lopussa Neuvostoliiton vaikutuksesta naiset laitettiin tehtaisiin töihin ja tytöt kouluihin. Päämääränä oli levittää kommunistista aatetta maahan. Neuvostoliiton vetäytymistä seuranneessa sisällissodassa naisten ruumiista tuli sodankäynnin ase. Raiskaamalla, tappamalla ja sieppaamalla naisia häpäistiin vastapuoli.

Taleban-liikkeen noustua valtaan vuonna 1996 naiset ja tytöt lukittiin koteihinsa. Liikkeen pyrkimyksenä oli näyttäytyä kunnian ja yhtenäisyyden palauttajana kansalle, jonka maa oli riekaleina vuosikymmenien sodista ja julmuuksista.

Vuonna 2001 länsiliittouma hyökkäsi Afganistaniin. Pitkittyneelle sodalle haettiin oikeutta vetoamalla afganistanilaisten naisten ja tyttöjen pelastamiseen.

Viimeisen vuoden aikana iskut julkisissa ammateissa olevia naisia kohtaan lisääntyivät. Se oli Taleban-liikkeen keino näyttää maan silloinen hallinto heikkona.

Nyt Afganistania hallitsee jälleen Taleban-liike. Kommentit naisten asemasta ja roolista yhteiskunnassa ovat olleet epämääräisiä. He eivät vielä halua sanoa mitään varmaa suuntaan tai toiseen, koska he eivät vielä tiedä, minkälaisen poliittisen aseen he naisista tarvitsevat.

