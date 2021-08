Tapanilan aseman läheisyydessä on rakenteilla useita kerrostaloja. Rakentamisen seurauksena asukkaiden kulku on vaikeutunut muun muassa asfaltin rikkoutumisen seurauksena. Pyörätuolilla liikkuminen on tullut paikoin mahdottomaksi.

Tasankotien ja Joutsentien risteyksen asfaltti on ollut rikki jo useita kuukausia. Se estää liikkumisen pyörätuolilla. Myös pyöräily, kävely ja lastenvaunujen kanssa liikkuminen on hankalaa.

Kaupungin tulee korjata tilanne viipymättä. Myös aseman läheisen Jäkälätien ajoradan suuret kuopat tulee korjata. Jos kyseiset ongelmat olisivat Kulosaaressa tai Lauttasaaressa, niin ne olisi jo hoidettu. Tämä on jälleen konkreettinen esimerkki Helsingin eri kaupunginosien eriarvoisesta kohtelusta.

Toivomme samaa hyvää palvelua kaupungilta myös Tapanilaan. Koillis-Helsingin asukkaat ovat aivan yhtä arvokkaita kuin Kulosaaren ja Lauttasaaren asukkaat. Lain mukaan esteettömyys on turvattava kaikille.

Antti Vuorela

diplomi-insinööri, Tapanila

