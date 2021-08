Maailma pidättää hengitystään yrittäessään ymmärtää millainen uusi Taleban-liike on. Uskonnollisen ideologian lisäksi kannattaa suunnata katse pataanikansan heimosäännöstöön, kirjoittaa Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi.

Vain menneisyyden sodat näkyivät maastoauton pölyisistä ikkunoista, vaikka uutta jo käytiin. Oli marraskuu 2001. Afganistania hallinnut ääri-islamilainen Taleban-liike oli joutunut vetäytymään pääkaupungista. Olin matkalla vuorisolien läpi kohti Kabulia.

Pientareet olivat täynnä rikkinäisiä neuvostopanssarivaunuja ajalta, jolloin Afganistanilta tuhottiin tulevaisuus.

Mittakaavaa on melkein mahdotonta ymmärtää. Neuvostoliitto kohdisti lähes koko 1980-luvun kestäneen sotimisensa maaseudun siviiliväestöön, jotta vastarintaa tehneiden mujahedin-sissien huoltoreitit tuhottaisiin. Arviot kuolleiden afgaanien määrästä yltävät aina kahteen miljoonaan saakka. Naapurimaihin pakeni Suomen väkiluvun verran ihmisiä. Pelkästään maan sisäisiä pakolaisia oli pari miljoonaa. Kaikki tämä silloisessa vain 13,5 miljoonan ihmisen maassa.

Alun alkaen Neuvostoliitto oli huolissaan poliittisesti epävakaan Afganistanin lipsumisesta pois etupiiristään, kun Yhdysvaltojen tukemat sissit kapinoivat maan eripuraista marxilaista johtoa vastaan. Neuvostoliitto tunkeutui maahan samankaltaisen yya-sopimuksen nimissä kuin mikä sillä oli myös Suomen kanssa.

Afganistanin nykytilan juurisyyt löytyvät Neuvostoliiton kylvämästä systemaattisesta tuhosta, poltetun maan taktiikasta sekä Yhdysvaltojen tuesta islamistisille mujahedineille. Afganistanilaiset ovat siis edelleen myös kylmän sodan uhreja.

Kun autosaattueemme saapui marraskuussa 2001 Kabuliin, osa pääkaupungin keskustasta näytti täysin tuhoutuneelta. Tuho ei kuitenkaan ollut Talebanin tai Yhdysvaltojen pommitusten aiheuttamaa vaan se oli peräisin neuvostomiehitystä seuranneesta sisällissodasta 1990-luvulta. Sissiryhmien keskinäiset taistelut olivat romahduttaneet Afganistanin valtion. Siksi Taleban-liikkeen nopeaa etenemistä tervehdittiin aluksi myönteisesti lännessäkin.

Pakistanille Taleban edusti vakautta omalle luoteisrajalleen, koska sen strateginen fokus oli vihamielisen Intian-vastaisen rajan hallinnoimisessa. Samalla Pakistan oli kumppanimaidensa kanssa luomassa Talebanista hirviötä, joka kivitti kansalaisiaan ja antoi turvasataman kansainväliselle terrorismille.

Kuluvan viikon tapahtumat Kabulissa ovat olleet kuin taaksepäin etenevää pikakelausta lähihistoriaan. Talebanit ottivat pääkaupungin haltuun yhtä nopeasti kuin he aikoinaan sieltä lähtivätkin. Kabulilaiset havaitsivat viikko sitten, että valta oli vaihtunut vain yhdessä vuorokaudessa. Yhtä lailla marraskuussa 2001 kabulilaiset hieroivat aamulla silmiään, kun vuosia pääkaupunkia pelon vallassa pitäneet talebanit olivat yhtäkkiä poistuneet pakomatkalle Yhdysvaltojen ilmasodan tieltä.

Taleban ei silti hävinnyt minnekään. Kahden vuosikymmenen ajan se kävi jatkuvaa taistelua, kykeni luomaan erityisesti maaseudulle varjohallinnon. Lopulta Yhdysvallat antoi periksi. Se tosin tapahtui jo helmikuussa 2020, kun Washington teki Talebanin kanssa sopimuksen: amerikkalaiset vetäytyisivät tänä vuonna, jos talebanit eivät enää päästäisi kansainvälisiä terroristiverkostoja alueilleen. Ihmisoikeudet ja erityisesti afgaaninaiset ohitettiin käytännössä täysin.

Nyt koko maailma jännittää, millainen on uusi Taleban.

Yksi suurimmista muutoksista on se, että liikkeen poliittinen johto kokee kansainvälisen eristäytymisen uhaksi. Taleban ei ole enää vuosikymmeneen suhtautunut yksiselitteisen vihamielisesti ulkomaisiin kehityshankkeisiin tai keskusvallan ylläpitämään infrastruktuuriin ja palveluihin. Talebanin sodankäynnin sääntökirjassa Layhassa kielletään siviilien tappaminen ja julkisen omaisuuden tuhoaminen, kirjoittaa johtava vieraileva asiantuntija Olli Ruohomäki toukokuussa ilmestyneessä Ulkopolitiikka-lehdessä.

Taleban on edelleen maailmankatsomuksellisesti antimodernistinen liike. Sen nykyiseksi mallivaltioksi on arveltu hieman tiukempaa versiota Saudi-Arabiasta. Talebanin taustalla vaikuttaa vahvasti pataaniväestön ikivanha heimosäännöstö pashtunwali. Sen tärkein osa on badal, joka määrittelee kunnian ja koston anatomian. Badal noudattelee kylmäävän tiukasti hammas hampaasta -periaatetta. Jos miehellä ei ole kotonaan naisia, maata ja kivääriä olkapäällään, mies on arvoton ja alaston, tietokirjailija Tapio Tamminen on kuvaillut.

Talebaniin ei voi luottaa, vaikka se vaikuttaisi pari piirua entistä itseään rauhallisemmalta. Liikkeen äärimmäisen vanhoillinen perusta merkitsee varsinkin kaupungeissa vääjäämätöntä peruuttamista aikaan, jossa tulevaisuus tuhoutui jo kauan sitten.

Kirjoittaja on HS:n vastaava päätoimittaja.