Menestyneen Genelec-yhtiön toimitusjohtaja Siamäk Naghian toi haastattelussaan (HS Visio 21.8.) esiin hämmästyksensä siitä, miksi moni Suomeen muuttaja jättää opettelematta suomen kielen. Hänen mukaansa kieli on avain osallisuuteen yhteiskunnassa.

Huomio on tärkeä. Yhteiskunnan on syytä myös tulla kielenoppijaa vastaan tarjoamalla riittävästi mahdollisuuksia tarkoituksenmukaiseen oppimiseen. Yksi keskeinen väline on selkokieli. Sillä tarkoitetaan suomen kielen muotoa, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Ruotsin kielen selkokielinen muoto on klarspråk, ja myös sen käyttöä tulee tukea yleiskielisen ruotsin rinnalla.

Selkokieli ei ole avuksi vain muualta Suomeen muuttaneille. Siitä hyötyvät kaikki, joiden kielitaidon puutteet hankaloittavat arjen tilanteissa selviämistä ja yhteiskunnan toimintaan osallistumista.

Helsingissä, kuten muissakin Suomen kunnissa, rakennetaan paraikaa uuden valtuustokauden strategioita ja tavoitteita. Toivon, että näissä linjauksissa muistetaan selkokielinen, ajantasainen viestintä kaupungin palveluista. Panostetaan tällä kaudella siihen, että selkokielellä annetaan nykyistä laajemmin ja monipuolisemmin ohjeistusta ja taustoitusta niin sote-palveluissa ja koulutuksen kentillä kuin muuallakin.

Suomen ja ruotsin rinnalla tarvitaan toki viestintää myös yleisimmin puhutuilla maahanmuuttajakielillä. Varsinkin Suomeen muuttamisen alkutaipaleella omakieliselle tiedotukselle on tarvetta. Käännättäminen on kuitenkin kallista, eikä kaikkia mahdollisia kieliryhmiä voida koskaan palvella. Englannin kielen käyttö ei ole kattava ratkaisu, sillä kaikki Suomeen muuttavat eivät osaa englantia.

Selkokieli on erinomainen tapa parantaa yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta.

Terhi Ainiala

suomen kielen yliopistonlehtori, Helsinki

