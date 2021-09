Vapaa elämä vaatii totuttelua myös niiltä, jotka ovat ottaneet poikkeusaikana rennosti.

Periaatteessa kaikki on yhtä helppoa kuin ennenkin. Kohde, päivät ja henkilömäärä kohdilleen, sitten sormi hakunapille.

Kun on viettänyt melkein kaksi vuotta kutakuinkin Suomen­lahden ja Salpausselän välissä, alkaa ajatus matkailusta houkutella. Euroopan maat ovat auenneet. Rokotus suojaa ja poistaa turistilta testi- ja eristäytymis­rumban. Ihmisiä on näkemättä, rahaakin on säästynyt. Miksei siis matkustaisi?

Joten katse puhelimeen. Vähän naputtelua ja pian ensimmäinen varaus­vahvistus kilahtaa sähköpostiin.

Seuraa ryöpsähdys, ketsuppipulloefekti ja mopon karkaaminen käsistä: syksyn alkaessa näköpiirissä on kolme ulkomaanmatkaa. Jos korona suo. Lievä ilmastohäpeä iskee, mutta toisaalta hiilidioksidipäästöjä on viime ajat aiheuttanut lähinnä ruoka, lämmitys ja aineenvaihdunta.

Ensin olisi tarkoitus käväistä Tallinnassa. Sitten kaksi Euroopan-matkaa lentäen. Huh, tuskin ennenkään oli ihan näin tiivistä syksyä. Mutta onhan matkailu tuttua sinänsä.

Vai onko sittenkään? Epävarmuus iskee eräänä iltana, uni ei tule. Mitä minä siellä ulkomailla teen? Onko edes lapsilla kivaa?

” Viruksen jäljiltä on jäänyt henkinen kynnys.

Olen mielestäni suhtautunut pandemiaan aika huolettomasti ja pyrkinyt jatkamaan normaalia elämää niin pitkälti kuin se rajoitusten keskellä on ollut mahdollista. Mikä tämä outo tunne siis on?

Samoja ajatuksia kuulee muiltakin. Viruksen jälkioireena monien asioiden tekemiseen on jäänyt henkinen kynnys, vaikkei olisi erityisen säikky ihminen.

Joku ei ole käynyt ravintolassa sen jälkeen, kun mustiin pukeutunut pääministeri Sanna Marin kertoi maan olevan poikkeusoloissa. Toinen ei ole koskaan nähnyt tuoreen työkaverin nenää tai suuta muualla kuin Teamsissa. Kolmas hädin tuskin vanhempiaan.

Päättäjät voivat luopua rajoituksista heti kun haluavat, mutta koko kansa ei välttämättä seuraa perässä. Suurin hidaste matkalla kohti normaalia Suomea voivat olla ihmiset itse. Se, että on totuttu pienempiin ympyröihin.

Edes halu elää vapaammin ei välttämättä heti auta. Saattaa olla, että olemme kuntoutujia, joilla on henkistä työtä edessään.

Pitää opetella elämään.

Kirjoittaja on HS:n kehityspäällikkö.