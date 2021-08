En tule kertomaan yhdellekään nuorelle siitä, että ala, jolla toimin, palkitsee ja siihen kannattaa hakeutua.

Hoitajapula pahenee päivä päivältä. Hätähuutoja terveydenhuollon eri yksiköistä on tehty jo useamman vuoden ajan. Suomalaisten sairaanhoitajien saamaa koulutusta arvostetaan kansainvälisellä tasolla, mutta Suomessa arvostusta ei päättäjien ja poliitikkojen toimesta kuitenkaan tule. Palkkoja ei haluta nostaa, kun kutsumus elättää.

Suomessa sairaanhoitajan koulutus kestää 3,5 vuotta, ja kyseessä on korkeakoulututkinto. Kuitenkin palkka, joka vaativan koulutuksen jälkeen näille ammattilaisille tarjotaan, on huono. Korona-aikana hoitajia on ehdotettu palkittavaksi kiitoskortein, tarroin ja valaistuin rakennuksin. Tällaiset palkkiot ovat kuin tarhamaailmasta. On hyvin vaikea kuvitella, että aikuisia ihmisiä palkitaan työstään tarroilla tai kiitoskorteilla, mutta meidän alallamme tämä on totta.

Sosiaali- ja terveysalan johtamista ei myöskään haluta kattavasti kehittää eteenpäin. Työntekijöitä ei arvosteta eikä olosuhteita haluta parantaa, koska aina löytyy joku, joka tekee työt. Työntekijä on resurssi, jonka panosta ei arvosteta pitkäaikaisesti. Niiden vuosien aikana, jolloin olen toiminut sairaanhoitajana, on käynyt ilmi, että syitä sitouttaa työntekijää kehittämään yksiköiden toimintaa ei yksinkertaisesti ole. Työ nähdään harrastuksena.

En tule kertomaan yhdellekään nuorelle siitä, että ala, jolla toimin, palkitsee ja siihen kannattaa hakeutua. Työ ei mahdollista oman elämän unelmien toteutumista kolmivuorotyön ohessa.

Alaamme vaivaa päättäjien haluttomuus puuttua ongelmiin. Korvat suljetaan avunpyynnöiltä, joita on tuotu esille jo usean vuoden ajan.

Työpaikoilla ei voida hyvin eikä alalle ole tulijoita. Siitä kertoo viimeistään se, että potilaspaikkoja suljetaan työvoimapulan takia. Hakeudun itse tällä hetkellä aktiivisesti pois alalta, sillä olen selkeästi korvattavissa osaamiseni kanssa. Työvoimapulaa ja alan ongelmia paikataan rekrytoimalla ulkomailta työntekijöitä.

Ulkomailla koulutustamme arvostetaan, mutta Suomessa näin ei ole.

Sairaanhoitajasi Helsingistä

