Ilkka-Pohjalainen kirjoittaa, että Afganistanin nopea romahtaminen on saanut useat Euroopan johtajat pelkäämään uutta suurta maahanmuuttoa muslimimaista.

”Tuoreessa muistissa on vuosi 2015. Syyrian ja Irakin sotia karkuun lähti valtava pakolais­aalto, joka suuntautui Eurooppaan. Paine tuntui Pohjois-Suomea myöten.”

”Halukkuus auttaa hätään joutuneita näyttää hiipuneen viidessä vuodessa. – – Yhtä lailla Saksassa kuin muuallakin Euroopassa pakolaiset nostattivat voimakkaita poliittisia vastareaktioita ja ruokkivat populistisia ja ääri­oikeistolaisia puolueita. Sisäpoliittinen epävakaus pyyhälsi läpi koko maanosan.”

”Henkensä edestä Afganistanista pakeneville Euroopan viilentynyt asenne on huono uutinen. Erityisesti Yhdysvalloilla ja monella Euroopan maalla on suuri moraalinen velvollisuus ottaa afgaanipakolaisia vastaan. Ne lähtivät Afganistaniin tuhoamaan terrorismi­pesäkkeitä New Yorkiin tehtyjen iskujen jälkeen vuonna 2001. Yhdysvallat eurooppalaisine liittolaisineen ei yksin­kertaisesti voi nostaa käsiään pystyyn ja todeta, ettei ole meidän ongelmamme.”

”Myös Suomelle Afganistan vaikuttaa olevan näppejä polttava kuuma peruna.”

”Julkinen keskustelu on toistaiseksi ollut luokatonta. Suomella on ollut joukkoja Afganistanissa. Niitä on avustanut joukko paikallisia. On aivan selvää, että heitä Suomen on autettava. Suomalaiseen tapaan on ainakin aikaisemmin kuulunut, ettei kaveria jätetä.”

Ilta-Sanomat muistuttaa, että suomalaisten työ afganistanilaisten auttamiseksi ei lopu siihen, kun viimeinen tänne suuntaavia kuljettava kone nousee Kabulista.

”Afganistanissa alkaa pitkä yö. Talebanit puhuvat maltillisesti, mutta heidän uskomuksensa ja päämääränsä tunnetaan.”

”Suomi maksaa kunniavelkaa auttamalla meitä Afganistanin sodan aikana auttaneita ihmisiä turvaan. Koko länsimaiden kunnia­velka on isompi. Erityisesti Yhdysvallat on sekaantunut Afganistanin tapahtumiin vuosi­kymmenien ajan. Vaikka tavoite olisikin ollut hyvä, siinä epäonnistuttiin. Samalla saatettiin vaaraan paikallisia, jotka uskoivat demokratian ihanteista voivan tulla totta Afganistanissakin.”

”Afganistanin yökin toivottavasti päättyy joskus. Silloin maa tarvitsee lahjakkaita nuoria naisia ja miehiä. Nyt heidän mahdollisuutensa opiskella kotimaassaan käyvät mahdottomiksi. Siksi heitä pitää auttaa saamaan oppia muualle.”

”Näin Afganistan saa valtion rakentajansa, kun talebanien hirmuvalta joskus väistyy.”