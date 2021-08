Psykologia, sosiologia ja muut ihmisen hyvinvoinnista kiinnostuneet tieteet eivät kilpaile keskenään, vaan niillä on oma paikkaansa paremman maailman rakentamisessa.

Toimittaja Iida Sofia Hirvonen pohti kolumnissaan (HS 22.8.) terapian hyödyllisyyttä.

Asiallisesta terapeuttisesta hoidosta hyötyy paitsi yksilö myös yhteiskunta. Itsensä kanssa toimeen tuleva ihminen herkistyy myös epäoikeudenmukaisille rakenteille. Psykologia, sosiologia ja muut ihmisen hyvinvoinnista kiinnostuneet tieteet eivät kilpaile keskenään, vaan niillä on oma paikkaansa paremman maailman rakentamisessa.

Psykoterapian ei tulisi koskaan vaientaa sietämään epäoikeudenmukaisuutta vaan voimauttaa yhteisöjen jäseniä löytämään terveempiä tapoja toimia. Burnoutista terapian avulla toipunut työntekijä ei toivottavasti enää suostu musertavien rakenteiden uhriksi vaan tuo työyhteisöönsä vaihtoehtoista ajattelua ja on jopa tärkeänä muutosvoimana työyhteisössään sekä lähisuhteissaan.

Maailmanrauhan rakentaminen alkaa lastenhuoneista ja yhteiskuntien kestävä kehitys alkaa, kun ihmiset löytävät rauhaa itsensä ja läheistensä kanssa. Joskus siihen tarvitaan (psyko)terapiaa, ja aina siihen tarvitaan toisia ihmisiä. Terapia ei korvaa ystävyyssuhteita eivätkä ystävät terapiaa. Terapiasuhteen epäsymmetrisyys mahdollistaa täyden heittäytymisen sisäisen maailman tutkimiseen ilman vastavuoroisuuden painetta. Terapeuttinen kohtaaminen on aivan omanlaistaan, ja mahdollistaa tietoista mieltä syvempien haavojen hoitamisen.

Yhteisöt ja yhteiskunnat koostuvat yksilöistä, joiden syvimmät motivaatiot, pelot, toiveet ja intohimot voimistuvat ryhmien synnyttämissä paineissa. Äärimmäisenä esimerkkinä tästä on Afganistanin katastrofin yhteydessä esiin tullut Talebanin sotilaiden tausta. Heidät on nuorella iällä pakotettu taistelijoiksi ilmeisen traumatisoivin keinoin. Avuttomana pahantekijään samaistuminen voi olla ainoa keino selvitä järjissään. Lopputulos on tuhoisa.

Yhteiskuntien kriiseissä tarvitaan kaikkia mahdollisia keinoja tilanteiden ratkaisemiseksi, oli sitten kysymys sodista, maanjäristyksistä, työttömyydestä tai näköalattomuudesta. Oikea-aikainen terapeuttinen hoito on välttämätön osa oikeudenmukaisten ja turvallisten yhteisöjen jälleenrakentamista.

Anne Anttonen

psykoterapeutti,

perheneuvonnan kouluttaja, Kirkon koulutuskeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.