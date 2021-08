Järeä nivelbussi kulkee tyhjänä Kampista rantaan ja tukkii matkalla ennestäänkin kapeat kadut.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) uudet sähköbussien reitit herättävät ihmetystä. Hiljaisella puistokadulla, Laivurinkadulla, ovat alkaneet liikennöidä kahden runkolinjan erittäin pitkät nivelbussit: 20, joka korvaa aikaisemmin Eira–Munkkivuori-välillä liikennöineen bussin 18 sekä uuden linjan 30 nivelbussi, joka korvaa aikaisemmin Myyrmäestä vain Kamppiin kulkeneen bussin 39. Linjan 30 ulottaminen Eiranrantaan on täysin turhaa: Järeä nivelbussi kulkee tyhjänä Kampista rantaan ja tukkii matkalla ennestäänkin kapeat kadut.

Luontevampaa olisi ollut jättää linjan 30 päätepysäkki Kamppiin, josta on hyvät jatkoyhteydet metroon ja muihin kulkuvälineisiin. Liikennesuunnittelussahan pyrittäneen siihen, että matkustajat siirtyvät tarpeen mukaan sujuvasti kulkuvälineestä toiseen, bussista metroon tai toisiin busseihin.

Uusien sähkökäyttöisten nivelbussien liikenneasema latausmastoineen on sijoitettu Laivurinkadulla tökeröllä tavalla rakennustaiteellisesti arvokkaaseen ympäristöön, vieläpä vanhan suojellun asuinrakennuksen eteen. Rakennustaiteellisesti arvokas katunäkymä on kuin rakennustyömaa. Kaunis ja ainutlaatuinen Laivurinkatu etelään ja merelle aukeavine näkymineen on täysin tuhottu. Latausasema olisi ollut luontevampaa sijoittaa Merikadulle.

Alueen asukasmäärä ei ole lisääntynyt, eikä huimia muutoksia asukasmäärässä ole odotettavissa. Onko edes matkustajamääriä kartoitettu? Kuitenkin bussit kulkevat ja lataavat 6–9 minuutin välein lähes vuorokauden ympäri. Käsittääkseni yhdellä latauksella bussi kulkee yli 350 kilometriä. Kun bussien reitti edestakaisin on maksimissaan 25 ja 50 kilometriä, riittäisivät yhdet latauspisteet toisissa päätepisteissä ja ne olisivat halvemmat ja maisemallisesti helpommin sijoitettavissa.

Alueen asukkaille, joita liikenneaseman sijoitus pääasiassa koskee, ei ollut ennen liikenneaseman suunnittelua tai rakentamista kerrottu hankkeesta. Myöskään HSL:n suunnitelmasta lisätä Laivurinkadulle toinen bussilinja ei kerrottu etukäteen.

Jo viimekesäinen bussiralli (linjat 14, 18, 21, 17) oli sietämätön. Tiedustelin niistä kesällä 2020 HSL: ltä, ja sain vastaukseksi linjojen olevan tilapäisiä. Samalla olisi ollut korrektia kertoa vireillä olevista suunnitelmista, kun ne ilmeisesti olivat jo tiedossa.

Maila Klemettinen

Helsinki

