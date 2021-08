Ilmastonmuutos koettelee ensimmäisenä viljelijöitä.

Ympäristöministeriön ylijohtaja Leena Ylä-Mononen kirjoitti (HS Mielipide 22.8.), ettei ilmastopoliittisten päätösten vaikeus johdu tiedon puutteesta. Maatalouden kohdalla näin valitettavasti kuitenkin on, koska kokonaiskuvaa maataloudesta ja sen ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään tai sopeutumiseen ei ole vielä hahmotettu. Tutkimus ei vielä todenna eikä inventaario ota huomioon maatalouden ilmastotyön kehitystä.

Ylä-Mononen viittasi käynnissä olevaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kansalliseen valmisteluun, jossa maatalouspolitiikka voidaan suunnata tukemaan ilmastotyötä aiempaa vaikuttavammin. Jo nykyisessä CAP:ssa on pitkä lista ilmastotoimia. Ne pitävät sisällään muun muassa lietelannan sijoittamisen peltoon, monivuotiset ympäristönurmet, viherlannoitusnurmet, kerääjä- ja saneerauskasvit sekä peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden.

Viljelijät toteuttavat näitä toimia, ja heillä on tahtoa laskea ilmastovaikutuksia suunnitellessaan viljelyä. Heinäkuussa Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) julkaisemaan hiililaskuriin ei kuitenkaan viljelytoimenpiteitä voida erotella eikä vaikutuksia tilan viljelyssä laskea. Syynä on päästökertoimien puute, joita ei ole saatavissa eri viljelymenetelmille eikä maalajeille.

Ilmastonmuutos koettelee ensimmäisenä viljelijöitä. MTK:n jäsenkyselyn mukaan (2020) vain kolme prosenttia viljelijöistä ei pidä ilmastotyötä tärkeänä.

Nykyisiä CAP:n ilmastotoimia on vahvistettava ja siten resursseja irrotettava lisätoimiin heinäkuussa 2020 julkaistun maatalouden ilmastotiekartan mukaisesti. Erityisesti turvemaiden ilmastokestävä viljely ja pellonkäytön monipuolistaminen ovat tiekartan fokuksessa.

Lisäksi on tartuttava peltojen salaojituksen kunnostukseen ja uusintaan, jotta maa saa happea ja jaksaa kasvaa eli tuottaa ruokaa ja sitoa hiiltä. Ojien toiminta on pettämässä samalla kun ilmastonmuutoksen vuoksi kuivatuksen olisi oltava entistä tehokkaampaa. Tämän ovat elokuun sateet osoittaneet. Maa- ja metsätalousministeriön selvityksen mukaan peltomaan ojituksissa on 15 000 hehtaarin vuotuinen korjausvelka.

Remonttiin olisi tartuttava myös vuokrapelloilla, joita on noin 40 prosenttia. Myös peruskuivatus valtaojineen tarvitsee resursseja ja uomien rakentamista siten, ettei pelloilta karkaa maa ravinteineen.

Liisa Pietola

ympäristöjohtaja, MTK

maanviljelyskemian ja -fysiikan dosentti, Helsingin yliopisto

