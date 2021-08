Lapsille on hyvä opettaa turvataitoja. Siksi myös kehosta ja sukuelinten alueesta tulee puhua lapsen kanssa asiallisesti ja avoimesti.

Aino Juusela ja Eeva Aronen ehdottivat (HS Mielipide 21.8.), että lasta tulee rohkaista puhumaan vaikeista asioista. Lapsilla ei ole sanastoa tai keinoja kertoa heihin kohdistuneista tapahtumista tai ymmärrystä siitä, mikä on kaltoinkohtelua, ellei sitä opeteta.

Me huoltajat ja kasvattajat teemme kehosta puhumisesta jo vaippaiässä tabun. Alkujaan aihe on lapsille mitä arkisin, mutta aikuiset estävät puhumisen kieltämällä sanat tai näyttämällä oman häpeänsä tai hämmennyksensä. Lapsi kopioi aikuisen tunnetilan ja käsittää, ettei tästä pidä puhua.

Avoimuus myös sukuelinalueeseen liittyvistä aiheista on paras turvataito lapsille. Niinpä koulutuksissamme lasten keho-, tunne- ja turvataidoissa on kyse etenkin siitä, että aikuiset oppisivat puhumaan asiallisesti lapsille.

Lapsilla siisteys- ja pottakasvatus, kehon yksityisyys, normit ja oikeudet ovat keskiössä. Luonnollisesti nämä asiat kiinnostavat. Kuivaksi oppiminen on iso juttu. Ja mitä voi tehdä, kun kaveri vetää housut alas tai lyö munille? Kehotunnekasvatus sisältää rakentavan puuttumisen jo häirinnän ensipisaroihin.

Usein lapsille kuitenkin opetetaan, että on paheksuttavaa puhua kehoon ja eritteisiin liittyviä sanoja aikuisille. Ne ovat häpeällisiä ”vessasanoja”, jotka pitää sylkeä pönttöön. Suuta ei sentään enää pestä saippualla, mutta peppu- tai pieru- sanoista aikuiset suuttuvat. Moni kiltti lapsi on pulassa, jos on pissahätä pihamaalla, tai pimppiin sattuu, koska aikuisten reaktiot pelottavat. Jos lapseen on kohdistunut väkivaltaa, samat estot saattavat estää lasta kertomasta asiasta turvalliselle aikuiselle.

On selvää, etteivät lapset päiväkoti-iän jälkeenkään puhu näistä meille aikuisille. Kouluiässä, puhumattakaan teini-iän noloudessa, kehon osille ei löydy sanoja, joilla aikuisen kanssa niistä voisi keskustella.

Kehon luonnollisten ja arvokkaiden osien arvostus pitää alkaa jo lapsena. Silloin lapset oppivat hyvän kehoitsetunnon ja uskaltavat turvallisesti kertoa niin kehon vaivoista kuin loukkauksista myös alapään alueella.

Raisa Cacciatore

lastenpsykiatri, nuorisolääkäri

Väestöliitto

